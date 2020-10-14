SON DAKİKA HABERLER: Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, burada gündemi değerlendiriyor, önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki çarpıcı açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Meclis'imiz geçen yıl en verimli yasama yılını yaşadı. Meclis'imizde 67 düzenleme görüşülerek kabul edildi. Tarihi düzenlemeler için Meclis'imiz sabahlara kadar süren mesailer gerçekleştirdi. Bizi yine dönemde de çok önemli mesailer bekliyor.

Milletimizin beklentilerine karşılık verecek kanunların çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Her birinizden aktif katkı bekliyorum. Öncelikli işimizin yasama olduğunu unutmayalım.

Tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızı milletimizin vekilleri aracılığı ile ilettikleri konuları yerine getirmeleri konusunda sık sık ikaz ediyorum.

Ülkemizin karşılaştığı zorluklar ve meydan okumalarda Meclis'imizi hep tek ses olarak yanımızda bulduk. Bugüne kadar hamdolsun birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ederek engelleri birer birer aştık. Atacağımız adımlarda da Meclis'imizin güçlü desteğine ihtiyacımız var.

İnşallah Cumhur İttifakı olarak güçlü dayanışma ve geniş uzlaşmalarla yeni yasama yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz. Bu vesile ile desteğini her zaman yanımızda bulduğumuz Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli2ye teşekkürlerimi sunuyorum.

Meclis'imizin tatilde olduğu dönemde Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük. Pekçok yere telekonferansla bağlanarak ve katılarak açılışlarımızı gerçekleştirdik. Toplantılarımızı kesintisiz sürdürdük.