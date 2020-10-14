SON DAKİKA HABERİ - Genç kız, arkadaşını ziyarete gitmişti! Üniversitede tecavüz dehşeti!

Hindistan'da bir üniversite kampüsünden dehşet verici bir son dakika haberi geldi. Ulusal bir gazetede yayımlanan habere göre olay, Uttar Pradesh'in Jhansi kentinde bir üniversitede kamu hizmetleri sınavının yapıldığı Pazar günü meydana geldi. Bu sınav esnasında arkadaşını ziyarete giden bir lise öğrencisi dehşeti yaşadı. Olaya karışan şüphelilerin kimliği belirlenemezken, sadece iki tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ŞİKAYET EDERSEN VİDEONU YAYARIZ"

Hindustan Times'ın haberine göre, Uttar Pradesh'in Jhansi kentindeki bir üniversite öğrencisi, Pazar günü kurumda devlet hizmetleri sınavı yapılırken 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etti. Bu arada sapığın arkadaşlarının kızın videosunu çektiği polis kayıtlarına geçti.