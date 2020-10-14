Sürü bağışıklığı ahlak dışı

Dünya genelinde Kovid- 19 vaka sayısı 38 milyonu geçti.Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "sürü bağışıklığı" stratejisine ilişkin "Tam olarak anlayamadığımız tehlikeli bir virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek, basit bir şekilde ahlak dışıdır" dedi.Kovid-19 aşısı regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021'in başında hazır olacak.İlaç şirketi Johnson & Johnson'ın aşı çalışması "açıklanamayan bir hastalık" nedeniyle durduruldu.12 bin kişi Kovid- 19 aşısı oldu.Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 201, Arjantin'de 318, Meksika'da 164, Kolombiya'da 151, Peru'da 52 ve Şili'de 61 kişi daha öldü.