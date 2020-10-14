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Devlet Başkanı Zelenskiy yarın 'yi ziyaret edecek

Devlet Başkanı 'nin yarın 'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin 15-17 Ekim tarihleri arasındaki Türkiye'ye ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanacak.

AA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 16:17 Son Güncelleme: 14.10.2020 16:31 ABONE OL
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin 15-17 Ekim tarihleri arasındaki Türkiye'ye ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanacak.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANACAK

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, temmuz ayında Kiev'de Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüklerini hatırlatarak, imzalanacak anlaşmanın Karadeniz'deki güvenlik ve barışın taahhüdünü yansıtacağını ifade etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
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