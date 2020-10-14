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’de elinde rehin tutulan ’liler serbest bırakıldı

’de destekli elinde rehin tutulan 2 vatandaşının, ’dan 200’den fazla Husi militanının iade edilmesi karşılığında serbest bırakıldığı duyuruldu.

DHA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 20:37 ABONE OL
Yemen’de Husilerin elinde rehin tutulan ABD’liler serbest bırakıldı

Yemen'de İran destekli Husilerin elinde 3 yıldır rehin olarak tutulan ABD vatandaşları Sandra Loli ve Mikael Gidada'nın, Suudi Arabistan'ın elinde tuttuğu 200'den fazla Husi militanının iadesi karşılığında serbest bırakıldığı duyuruldu.

TIBBİ YARDIMDA BULUNULACAK

Sandra Loli'nin insani yardım çalışanı, Gidada'nın ise iş insanı olduğu ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcı Asistanı Kash Patel, Loli'nin sağlık durumunun kötü olması sebebiyle hızlı hareket ettiklerini ve varılan anlaşma kapsamında Yemen'e tıbbi yardımda bulunulacağını söyledi.

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Yemen’de Husilerin elinde rehin tutulan ABD’liler serbest bırakıldı
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