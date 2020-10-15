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'den 6 Rus yetkiliye "Navalny" yaptırımı

(), zehirlendiği ortaya çıkan ve Almanya'da tedavi edilen Rus muhalif siyasetçi 'nin ardından 6 üst düzey Rus yetkiliye ve bir araştırma enstitüsüne yaptırım uyguladığını açıkladı. Yaptırım uygulananlar arasında (FSB) Başkanı Alexander Bortnikov, Savunma Bakan Yardımcıları Pavel Popov ve Alexei Krivoruchko, Devlet Başkanı 'in Sibirya Federal Bölgesi'ndeki Remsilcisi Sergei Menyailo, Rusya İç Politika Yöneticisi Andrey Yarin, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko'nun bulunduğu bildirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 17:43 Son Güncelleme: 15.10.2020 18:00 ABONE OL
AB'den 6 Rus yetkiliye Navalny yaptırımı

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlendiğinin ortaya çıkmasının ardından Avrupa'dan Rusya'ya yönelik baskı artıyor. Avrupa Birliği (AB), zehirlendiği ortaya çıkan Rus muhalif liderin hemen ardından bazı üst düzey Rus yetkililere yaptırım uyguladığını kamuoyuna duyurdu.

6 ÜST DÜZEY RUS YETKİLİ VE BİR ENSTİTÜYE YAPTIRIM


Avrupa Birliği (AB) 6 üst düzey Rus yetkili ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü'ne seyahat yasaklarının ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren bir dizi yaptırım uygulama kararı aldı.

YAPTIRIM KONUSUNDA UZLAŞIYA VARILMIŞTI

AB Dışişleri Bakanları, Pazartesi günü gerçekleştirdikleri toplantıda yaptırım konusunda uzlaşıya varmıştı. Yaptırım uygulananlar arasında Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Alexander Bortnikov, Savunma Bakan Yardımcıları Pavel Popov ve Alexei Krivoruchko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sibirya Federal Bölgesi'ndeki Remsilcisi Sergei Menyailo, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi İç Politika Yöneticisi Andrey Yarin, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko'nun bulunduğu bildirildi.

AÇIKLAMA YAPILDI


AB tarafından yapılan açıklamada, "Navalny'nin zehirlendiği sırada gözetim altında olduğu dikkate alındığında zehirlenmenin ancak Federal Güvenlik Servisi'nin katılımıyla mümkün olduğu sonucuna varmak makul" ifadeleri kullanıldı. Yaptırımların "kimyasal silahların kullanımına" karşı koyma planının bir parçası olduğu belirtildi.

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AB'den 6 Rus yetkiliye "Navalny" yaptırımı
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