AB'den Putin'e şok! Yaptırım uygulanacak

Avrupa Birliği (AB), Libya'ya silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle Rus güvenlik şirketi Wagner grubuyla bağlantılı olduğu belirtilen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin'e yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Yevgeniy Viktoroviç Prigojin'e, Wagner grubu ile finansal bağlantısı olduğu, Libya'nın barış, güvenlik ve istikrarını tehdit eden faaliyetler içinde bulunduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Yaptırımlar, seyahat yasağı, varlıkların dondurulması, AB ülkelerinin vatandaşları ve şirketlerinin bu kişiyle mali ilişkisinin yasaklanmasını içeriyor.

Kremlin'in yemek ve diğer davet işlerinin organizasyonunu yaptığı için "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeniy Prigojin'in, Rus güvenlik şirketi Wagner'i yönettiği belirtiliyor.

AB Resmi Gazetesindeki yaptırım kararında, Prigojin'in, Wagner grubunun Libya'daki faaliyetlerinde yer aldığı ve bu faaliyetlere destek verdiği kaydedildi.

Kararda, Wagner grubunun Libya'ya silah ve paralı asker göndererek BM ambargosunu defalarca deldiği, ayrıca BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı askeri operasyonlara katıldığı, böylece Libya'nın istikrarına zarar verdiği belirtildi.

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