Avrupa’da hastaneler yeniden doldu

Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 38 milyon 364 bini geçti. 28 milyon 851 bin 704 kişi sağlığına kavuştu.
Dünya Bankası:
Aşı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.
Avrupa'da vaka artışı nedeniyle önlemler sıkılaştırılıyor.
Fransa:
Başbakan Jean Castex, "Çok sert bir ikinci dalganın içindeyiz" dedi. Paris'teki hastanelerde doluluk yüzde 90'a ulaştı.
Çekya:
3 hafta okullar kapatıldı.
Hollanda:
Açık alanlarda maske zorunlu oldu. Dünyada ilk kez koronaya ikinci kez yakalanan kişi öldü.
Almanya:
Başbakan Angela Merkel Avrupa genelindeki durumu 'endişe ile izlediğini' söyledi.
İtalya:
Maske kullanımı ev içinde de tavsiye edildi.
İngiltere:
Hastanelerde mart ayından daha fazla hasta var. Uzmanlar, koronavirüsün duyma kaybına yol açabileceğini açıkladı.
Rusya:
Yataklarda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
Hindistan:
730 kişi daha öldü.
Latin Amerika:
Brezilya'da 309, Arjantin'de 386, Meksika'da 475, Kolombiya'da 156, Peru'da 62 ve Şili'de 17 kişi daha öldü.
İran:
Guardian gazetesine göre İranlı sağlık yetkilileri açıkça, ülkenin üçüncü ve en büyük dalgayı yaşadığını kabul ediyor.
ABD:
Brigham Young Üniversitesi öğrencilerinden bazılarının, plazma bağışı karşılığında para kazanmak için kasıtlı olarak koronavirüse yakalandığı ileri sürüldü.