Avrupa’da hastaneler yeniden doldu

Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 38 milyon 364 bini geçti. 28 milyon 851 bin 704 kişi sağlığına kavuştu.Aşı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.Avrupa'da vaka artışı nedeniyle önlemler sıkılaştırılıyor.Başbakan Jean Castex, "Çok sert bir ikinci dalganın içindeyiz" dedi. Paris'teki hastanelerde doluluk yüzde 90'a ulaştı.3 hafta okullar kapatıldı.Açık alanlarda maske zorunlu oldu. Dünyada ilk kez koronaya ikinci kez yakalanan kişi öldü.Başbakan Angela Merkel Avrupa genelindeki durumu 'endişe ile izlediğini' söyledi.Maske kullanımı ev içinde de tavsiye edildi.Hastanelerde mart ayından daha fazla hasta var. Uzmanlar, koronavirüsün duyma kaybına yol açabileceğini açıkladı.Yataklarda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.730 kişi daha öldü.Brezilya'da 309, Arjantin'de 386, Meksika'da 475, Kolombiya'da 156, Peru'da 62 ve Şili'de 17 kişi daha öldü.Guardian gazetesine göre İranlı sağlık yetkilileri açıkça, ülkenin üçüncü ve en büyük dalgayı yaşadığını kabul ediyor.Brigham Young Üniversitesi öğrencilerinden bazılarının, plazma bağışı karşılığında para kazanmak için kasıtlı olarak koronavirüse yakalandığı ileri sürüldü.