Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa’da hastaneler yeniden doldu

Avrupa’da hastaneler yeniden doldu

Giriş Tarihi: 15.10.2020 ABONE OL
Avrupa’da hastaneler yeniden doldu
Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 38 milyon 364 bini geçti. 28 milyon 851 bin 704 kişi sağlığına kavuştu.
Dünya Bankası: Aşı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.
Avrupa'da vaka artışı nedeniyle önlemler sıkılaştırılıyor.
Fransa: Başbakan Jean Castex, "Çok sert bir ikinci dalganın içindeyiz" dedi. Paris'teki hastanelerde doluluk yüzde 90'a ulaştı.
Çekya: 3 hafta okullar kapatıldı.
Hollanda: Açık alanlarda maske zorunlu oldu. Dünyada ilk kez koronaya ikinci kez yakalanan kişi öldü.
Almanya: Başbakan Angela Merkel Avrupa genelindeki durumu 'endişe ile izlediğini' söyledi.
İtalya: Maske kullanımı ev içinde de tavsiye edildi.
İngiltere: Hastanelerde mart ayından daha fazla hasta var. Uzmanlar, koronavirüsün duyma kaybına yol açabileceğini açıkladı.
Rusya: Yataklarda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
Hindistan: 730 kişi daha öldü.
Latin Amerika: Brezilya'da 309, Arjantin'de 386, Meksika'da 475, Kolombiya'da 156, Peru'da 62 ve Şili'de 17 kişi daha öldü.
İran: Guardian gazetesine göre İranlı sağlık yetkilileri açıkça, ülkenin üçüncü ve en büyük dalgayı yaşadığını kabul ediyor.
ABD: Brigham Young Üniversitesi öğrencilerinden bazılarının, plazma bağışı karşılığında para kazanmak için kasıtlı olarak koronavirüse yakalandığı ileri sürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’da hastaneler yeniden doldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA