Diyarbakır Anneleri’ni görmezden geliyorlar

Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK, Avrupa'da geniş hareket alanı buluyor. PKK'nın söylemleri, Almanya, Fransa, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin basınında çoğu zaman "Kürtlerin görüşü" yalanıyla verilerek meşruiyet sağlanıyor. Terör örgütü kurbanlarının hikayeleri ya da Diyarbakır Anneleri'nin eylemleri ise bu ülkelerin haberlerinde hiç yer almıyor.Anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirterek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlatmıştı. Akar'a diğer anneler de katılmış ve bugüne kadar 15 aile çocuklarına kavuşmuştu. 152 ailenin nöbeti ise devam ediyor.Basının bu tavrını yetkililer de sergiliyor. Dönemin AB Komisyonu Üyesi Johannes Hahn 2016'da, terör örgütü faaliyetleri sebebiyle kırmızı bültenle aranan HDP'nin Avrupa Temsilcisi Eyüp Doru ile görüşürken, AP'de her sene PKK'nın sözde Avrupa liderlerinin katıldığı toplantılar düzenleniyor. Avrupalı yetkililer ya da Türkiye'deki temsilcileri ayrıca terör örgütü üyeliğinden yargılananların duruşmalarına da gidiyor.Terör örgütü destekçileri Avrupa'da sık sık gösteri düzenliyor.PKK'ya en yakın ülkelerden biri Fransa oluyor. Örgüt, eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand'dan mevcut lider Emmanuel Macron'a kadar tüm liderlerden destek alabildi.Berlin'de kızı terör örgütünce kaçırılan Maide T. 11 aydır mücedele veriyor. Alman devleti hiçbir adım atmadı.PKK, Almanya'da terör örgütü kategorisinde. Ancak ülke medyası PKK'lı teröristlerin bölücü faaliyetlerini 'özgürlük mücadelesi' gibi yansıtıp algı oluşturuyor. Alman medyası PKK'nın katlettiği sivillerin cenazelerinden fotoğraf yayımlamazken terörist cenazelerine ise genişçe yer veriyor.Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret eden tek Avrupalı diplomat İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick John Chilcott oldu. Fransa'da ise sadece Liberation gazetesi Diyarbakır'daki annelerin HDP binasının önünde eylem yaptığını haberleştirdi.