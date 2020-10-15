Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! Köy okuluna üst üste saldırı! Ermenistan'ın bombaladığı okulu Ahaber görüntüledi

GAZETECİLER HEDEF OLDU

Bombalanan okulu görüntülemek için giden Azerbaycan televizyon kanalı AZTV çalışanları da büyük tehlike atlattı. Muhabir Elnur Tofig, okulu görüntülemek için gittiğinde atılan bir bombayla okulun tavanının bir kısmının üzerlerine düştüğünü söyledi. Bir vatandaşın bacağından ve kolundan ağır şekilde yaralandığını gördüklerini de anlatan Tofig, "Şoförümüz yüzünden ve karnından yaralandı.

Ermenistan ordusu yine gazetecilere ateş açtı | Video