Fransız polisi Müslümanların evini basıyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başını çektiği İslam karşıtlığı aralıksız sürüyor. Sivil toplum kuruluşu Baraka City'ye ve kuruluşun kurucusunun evine baskın düzenlendi. Kurucu Idriss Sihamedi çocuklarının gözleri önünde gözaltına alındı. Polisin, Sihamedi'nin eşine kelepçe taktığı, çocukların da ellerini kaldırmalarını istediğini duyuran Baraka City, Sihamedi'nin mukavemet göstermediği halde polisin şiddet gösterdiğini aktardı. Baskında sivil toplum kuruluşunu suçlayacak hiçbir unsur bulunamadı.