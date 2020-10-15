Irak, ABD askerlerinin yurtdışına çıkmasını istiyor

Irak'tan ABD askerlerinin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci ve güvenlik yetkilileri ile düzenlenen toplantıda ülkedeki ABD askerinin varlığı ele alındı.

Toplantının ardından Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin yurtdışında konuşlandırılması konusunun görüşüldüğü bildirildi. Bakanlık, ABD askerlerinin yurtdışında konuşlandırılmasını sağlamak için ABD tarafıyla koordinasyon içinde bulunacak özel bir teknik heyetinin oluşturulmasına karar verildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, kurulacak olan heyetin geçen Ağustos ayında ABD'de düzenlenen stratejik müzakere kapsamında oluşturulduğuna dikkat çekti.



Öte yandan Iraklı Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmeleri ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması istenmişti. Irak Meclisi, Sünni Araplar ve Kürtlerin katılmadığı oturumda ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için karar almıştı.