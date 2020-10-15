Koronavirüs can almaya devam ediyor! Avrupa'da ikinci dalga şoku yaşanıyor

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 141 bin 498 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 151 bin 779'a ulaştığı bildirildi.

Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 931 bin 967'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 24 bin 921 olarak rapor edildi.