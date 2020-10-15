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can almaya devam ediyor! Avrupa'da ikinci dalga şoku yaşanıyor

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 96 bin 881, virüs tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 746 bin 500’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 29 milyon 126 bin 746’ya ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 08:54 Son Güncelleme: 15.10.2020 08:56 ABONE OL
Koronavirüs can almaya devam ediyor! Avrupa'da ikinci dalga şoku yaşanıyor

Dünyayı kasıp kavuran salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 150 bin 43 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 221 bin 843'e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Avrupa'da ikinci dalga şoku yaşanıyor

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 141 bin 498 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 151 bin 779'a ulaştığı bildirildi.

Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 931 bin 967'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 24 bin 921 olarak rapor edildi.

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Avrupa'da ikinci dalga şoku yaşanıyor

Güney Amerika'da vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 930 bin 159'a ulaşırken can kaybı ise 28 bin 306 olarak açıklandı.

Peru'da toplam vaka sayısı 856 bin 951 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 512 olduğu rapor edildi.

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Avrupa'da ikinci dalga şoku yaşanıyor

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı yaşanırken toplam vaka sayısı 937 bin 311, virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 413 olarak raporlandı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 779 bin 63'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 37'ye yükseldiği aktarıldı.

ALMANYA'DA GÜNLÜK VAKA REKORU

Almanya'daki güncel verilere göre, son 24 saatte 6 bin 638 kişide yeni tip (Kovid-19) saptandı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 6 bin 638 arttığı bildirildi.

Bu rakam virüsün Almanya'da ortaya çıktığı günden itibaren en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Daha önceki en yüksek rakam 28 Mart'ta 6 bin 294 olarak belirlenmişti.

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Koronavirüs can almaya devam ediyor! Avrupa'da ikinci dalga şoku yaşanıyor
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