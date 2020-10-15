Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABER: Cani katil sevgilisini öldürdükten sonra kalbini ve beynini yedi! Her satırı dehşet

HABER: Cani katil sevgilisini öldürdükten sonra kalbini ve beynini yedi! Her satırı dehşet

Gözü dönmüş caninin işlediği ile ilgili detayları ortaya çıktı. İşkenceler yaparak bir kadına tecavüz eden katilin yargılanması bugün tamamlandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, katil öldürdüğü kız arkadaşının vücut parçalarını evinin farklı yerlerinde buldu. Yapılan adli inceleme ve sorgulamanın ardından, katil Joseph Oberhansley’in sevgilisini öldürdükten sonra bazı organlarını yediği ortaya çıktı! İşte, vahşice işlenen cinayet ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 15.10.2020 07:10 Son Güncelleme: 15.10.2020 07:11 ABONE OL
Son Dakika: Cani katil sevgilisini öldürdükten sonra kalbini ve beynini yedi!

Polis ekipleri eve girdiğinde parçalanmış bir beden ile karşılaştılar. Başta mutfak olmak üzere evin farklı yerlerinde insan parçaları bulan polisler, korkunç cinayetin detaylarını ortaya çıkardı. Ancak yapılan adli incelemeler ve verilen tanık ve sanık ifadelerinin ardından, insanlık dışı bir vahşetin yaşandığı belirlendi.

Eve giren polis ekipleri Blanto'nun kafatasını yemek masasında, vücudunun geri kalan kısımlarını ise banyoda buldu. Yapılan otopside Jesoph'in Blanton'u öldürmeden önce tecavüz ettiği de ortaya çıktı. Eve giren polisler, evin her tarafında kanlar olduğunu ve evde karşılaştıkları korkunç manzaranın korku film sahnelerinden daha kötü olduğunu söyledi.

Son Dakika: Cani katil sevgilisini öldürdükten sonra kalbini ve beynini yedi!

İFADELERİ ÇELİŞKİLİYDİ

Gözaltına alınan Tammy, ilk ifadesinde kız arkadaşını öldürdüğünü ve parçalarını yediğini itiraf etti. Daha sonra ifadesini değiştirerek, Blanton'un işe gelmediği için evine gittiğini ve kapıyı çalınca evde iki siyahi adam gördüğünü söyledi.

Son Dakika: Cani katil sevgilisini öldürdükten sonra kalbini ve beynini yedi!

Siyahi adamların kendisini döverek evden kovduklarını iddia eden adam, bu sırada evin birkaç metre yakınında baygınlık geçirip yere düştüğünü, uyandığında da evde polisleri gördüğünü anlattı. Joseph'e mahkeme tarafından müebbet hapis cezası verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABER: Cani katil sevgilisini öldürdükten sonra kalbini ve beynini yedi! Her satırı dehşet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA