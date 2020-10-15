SON DAKİKA HABER: Cani katil sevgilisini öldürdükten sonra kalbini ve beynini yedi! Her satırı dehşet

Polis ekipleri eve girdiğinde parçalanmış bir beden ile karşılaştılar. Başta mutfak olmak üzere evin farklı yerlerinde insan parçaları bulan polisler, korkunç cinayetin detaylarını ortaya çıkardı. Ancak yapılan adli incelemeler ve verilen tanık ve sanık ifadelerinin ardından, insanlık dışı bir vahşetin yaşandığı belirlendi.
Eve giren polis ekipleri Blanto'nun kafatasını yemek masasında, vücudunun geri kalan kısımlarını ise banyoda buldu. Yapılan otopside Jesoph'in Blanton'u öldürmeden önce tecavüz ettiği de ortaya çıktı. Eve giren polisler, evin her tarafında kanlar olduğunu ve evde karşılaştıkları korkunç manzaranın korku film sahnelerinden daha kötü olduğunu söyledi.
İFADELERİ ÇELİŞKİLİYDİ
Gözaltına alınan Tammy, ilk ifadesinde kız arkadaşını öldürdüğünü ve parçalarını yediğini itiraf etti. Daha sonra ifadesini değiştirerek, Blanton'un işe gelmediği için evine gittiğini ve kapıyı çalınca evde iki siyahi adam gördüğünü söyledi.
Siyahi adamların kendisini döverek evden kovduklarını iddia eden adam, bu sırada evin birkaç metre yakınında baygınlık geçirip yere düştüğünü, uyandığında da evde polisleri gördüğünü anlattı. Joseph'e mahkeme tarafından müebbet hapis cezası verildi.