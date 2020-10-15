Son Dakika: Corona virüsü belirtileri sonrası kalıcı hasar! Bir anda başlayıp ömür boyu kalabilir!

Yeni bir rapora göre, Birleşik Krallık'ta bir kişi ciddi bir COVID-19 hastalığı ile savaştıktan sonra bir kulağında ani ve kalıcı işitme kaybı yaşamaya başladı. Doktorları, hastalıkla mücadele eden diğer bilim insanlarını, dünya çapında bir avuç COVID-19 hastasında bildirilen bu nadir ancak ciddi hasara dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Bu vaka ile karşılaşan doktorlara göre, ani işitme kaybının erken teşhisi önemlidir, çünkü durum, steroidler kullanılarak hızlı tedavi ile potansiyel olarak tersine çevrilebilir. Ancak raporda, Birleşik Krallık'taki söz konusu hasata için tedavinin işitme duyusunu kısmen iyileştirdiği belirtildi.

VAKTİNDE TEDAVİ ÖNEMLİ, AMA NE KADAR ETKİLİ?

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, salgının bir etkisi daha ortaya çıktı. Araştırmada, yoğun bakımda tedavi gören 45 yaşındaki astımlı bir hastanın, 1 hafta sonra sol kulağında duyma kaybı yaşadığı belirtildi.