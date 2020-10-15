Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan'a tepki!

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan'ın son olarak bugün Terter'e saldırısı sonucunda, bir mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde bulunan sivil halktan üç kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştır.

Ermenistan, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam etmektedir. İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir.

Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Türkiye'nin, Can Azerbaycan'ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır.