Son dakika: Ermenistan'a büyük bozgun! Kritik noktalardan çekildiler, çatışmalar oralarda sürüyor...

ERMENİ ASKERİ KAYIPLARININ BİLANÇOSU

Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni askeri birliklerinin saldırılarına verdiği karşılık sonucunda iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM karadan havaya füze (SAM), dört BM-21 Grad MLRS, bir D-20, Bir D-30 ve iki D-1 top obüsünün yanı sıra düşmanın birkaç İHA ve askeri aracı imha edildi.