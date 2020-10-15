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Son dakika: 'a büyük bozgun! Kritik noktalardan çekildiler, çatışmalar oralarda sürüyor...

Son dakika haberi: ile arasındaki çatışmalar sürüyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a her cephede bozgun yaşatıyor. Bu sabah Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan çok önemli bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada, Ermeni ordusunun kritik mevzileri kaybettiği bildirildi. Ayrıca saldırıların sürdüğü yeni cephelere de dikkat çekildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:14 Son Güncelleme: 15.10.2020 09:22 ABONE OL
Son dakika: Ermenistan'a büyük bozgun! Kritik noktalardan çekildiler, çatışmalar oralarda sürüyor...

ordusu, 'a hezimet yaşatmaya devam ediyor. Ermenistan ordusu birçok cephede ağır kayıplar vererek çekilmeye başladı. 30 yıllık işgal sahada resmen sonlandırılırken, Azerbaycan, stratejik birçok noktada da saldırıları püskürttü.

Son dakika: Ermenistan'a büyük bozgun! Kritik noktalardan çekildiler, çatışmalar oralarda sürüyor...

GERİ ÇEKİLDİLER

Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, 'ın, Azerbaycan ordusu karşısında cephenin bazı yerlerinde geri çekildiği ifade edildi.

Son dakika: Ermenistan'a büyük bozgun! Kritik noktalardan çekildiler, çatışmalar oralarda sürüyor...

AĞDAM, AĞDERE, FİZULİ, HADRUT VE CEBRAYİL...

Bakanlık, Ağdere ile Ağdam ve Fizuli, Hadrut, Cebrayil bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, 'ın gece boyunca saldırmaya devam ettiği ve Ordusu'nun karşılık vermesi üzerine bazı yerlerde Ermenilerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Son dakika: Ermenistan'a büyük bozgun! Kritik noktalardan çekildiler, çatışmalar oralarda sürüyor...

ERMENİ ASKERİ KAYIPLARININ BİLANÇOSU

Ordusu'nun Ermeni askeri birliklerinin saldırılarına verdiği karşılık sonucunda iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM karadan havaya füze (SAM), dört BM-21 Grad MLRS, bir D-20, Bir D-30 ve iki D-1 top obüsünün yanı sıra düşmanın birkaç İHA ve askeri aracı imha edildi.

Son dakika: Ermenistan'a büyük bozgun! Kritik noktalardan çekildiler, çatışmalar oralarda sürüyor...

ERMENİLER YAKIT SIKINTISI ÇEKİYOR

Cepheden gelen bilgilere göre işgal altındaki topraklarda geçici olarak bulunan silahlı kuvvetleri ve teçhizatı ciddi şekilde tahrip edildi ve hasar gördü. Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri birliklerinin askeri teçhizat ve yakıt sıkıntısı yaşadığını ifade edildi.

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Son dakika: Ermenistan'a büyük bozgun! Kritik noktalardan çekildiler, çatışmalar oralarda sürüyor...
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