Son dakika: Ermenistan'dan kalleş saldırı: Mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdular...

Son dakika haberi: Ermenistan, savaş suçu işlemeye devam ediyor. Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda Ermeni ordusu bozguna uğrayınca, sivilleri hedef almaya başladı.

Birçok sivil yerleşim noktasını gece-gündüz demeden vuran Ermenistan, kalleşliği daha da ilerletti. Bugün köy okulunu bombalayan Ermenistan, son olarak mezarlık ziyareti yapan Azerbaycanlı vatandaşları hedef aldı.

Kalleş saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

NE OLMUŞTU?

27 Eylül gecesi Azerbaycan'ın topraklarına, Ermenistan tarafından füzeli saldırı gerçekleştirildi. Art arda gönderilen füzelerle birçok sivil şehit oldu, birçok sivil yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaşananların ardından 30 yıldır işgal altında olan Karabağ topraklarını almak için operasyon talimatı verdi. Azerbaycan ordusu karadan OBÜS'ler, havadan SİHA'lar ile bombardıman başlattı. Panikleyen Ermenistan ordusu sahada hiçbir varlık gösteremeyerek birçok stratejik noktadan çekildi.

Durumun kötüye gitmesinin ardından Ermenistan Rusya, Fransa ve Avrupa ülkelerinden yardım istedi. Dilediğini bulamayan Paşinyan, ateşkes çağrılarına başladı.

İki ülke insani ateşkes konusunda Moskova'da uzlaştı. Esir ve cenaze değişimi için 72 saatlik ateşkes ilan edildi. Ermenistan ateşkesi ilk saatlerden itibaren bozdu, yine sivillere saldırdı.

Kaybettikleri yerleri geri almaya çalışan Ermeni ordusu, savaş suçu işleyerek ilerlemeye çalışsa da Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğradı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun birçok mevziyi kaybettiğini, Ağdam tarafında ise çatışmaların sürdüğünü duyurdu.