Son Dakika Haberi: 10 yaşındaki kız çocuğunu akılalmaz ölümü! "Anne kendimi iyi hissetmiyorum" dedi... Gerçek hastanede ortaya çıktı

Yaşam desteğinin kaldırılmasına karar verildi, ancak bunu yapmadan önce Sally ve Ian, kızlarıyla son bir gün ve gece geçirebildiler. Tüpü çıkarmaya karar verdikten sonra, gece onunla kaldıklarını söyleyen anne, son gece kızıyla birlikte yattığını paylaştı:

"Maisie'nin son gününde bir anı günü yaptık. Ona olabildiğince fazla zaman ayırdık. Ellerini ve ayaklarını boyadık ve parmak izlerini aldık. Saç tellerinden bir tutam ve parmak izlerini aldık. Bazı profesyonel fotoğraflar çektik. Papaz geldi ve onu kutsadı."