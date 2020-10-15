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Son dakika haberi: Türkiye'den Yunanistan'ın o iddialarına sert tepki!

'ndan yapılan son dakika açıklamada; ’ın uçağının Türk hava sahası girişinde kasıtlı olarak bekletildiği iddiasına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı son dakika açıklamada; "Konu hakkında Yunan muhataplarımıza da bilgi verilmiştir." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 12:09 Son Güncelleme: 15.10.2020 12:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye'den Yunanistan'ın o iddialarına sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uçağının Türk hava sahası girişinde kasıtlı olarak bekletildiği konusundaki iddialarına sert tepki gösterdi.

Aksoy'un açıklamaları şu şekilde;

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı 14 Ekim'de Irak'a götürüp getirmek üzere hava sahamızdan üst uçuş izni talep edilmiş, bu iznin uygun bulunduğu zamanlıca Yunan tarafına bildirilmiştir. Uçağın Irak'ta arızalanması üzerine, Yunanistan tarafı ikinci bir uçak tahsis etmiş, söz konusu uçağın da aynı uçuş izin numarasıyla hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir. Söz konusu uçak, Irak'tan uçuş planı sunmadan kalkmıştır. Bu olayda da keyfiyet en başta Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın emniyeti için bir zorunluluktur. Konu hakkında Yunan muhataplarımıza da bilgi verilmiştir.

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Son dakika haberi: Türkiye'den Yunanistan'ın o iddialarına sert tepki!
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