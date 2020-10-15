Son dakika haberi: Türkiye'yi hedef alan Paşinyan'dan tutarsız açıklamalar | Hezimeti gizleyemedi! İşte Dağlık Karabağ'da son durum...

Azerbaycan ile Ermenistan geriliminde son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Ermenistan ordusu sivilleri hedef alımayı sürdürürken cephede Azerbaycan ordusuna karşı ağır kayıplar veriyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada ermenistan ordusunun kritik mevzileri kaybettiği bildirilirken Ermeni ordusunun cephenin bazı yerlerinden çekildiği ifade edilidi. Yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Paşinyan ise tutarsız açıklamalarda bulundu. Paşinyan Ermeni ordusunun cephedeki başarısızlığını gizleyemedi. işte son dakika haberin detayları...
PAŞİNYAN: BİRAZ ÇEKİLDİK
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la çatışmalarda çok fazla kayıp verdiklerini itiraf etti. Azerbaycan güçlerinin taktik değiştirdiğini, Ermenistan'ın ise kuzey ve güney yönlerinde "biraz geri çekildiğini" açıkladı.
Türkiye'yi hedef gösteren Ermenistan Başbakanı Paşiyan'dan tutarsız açıklama | Video
Paşinyan buna rağmen Dağlık Karabağ'da kontrolün Ermenistan'da olduğunu öne sürdü.
SKANDAL SÖZLER
Sahadaki askeri bilgileri açıklayan Paşinyan, Azerbaycan'ı şeffaf olmamakla suçladı. "Ölen binlerce kişiyi ve bir milyar doların üzerindeki askeri teçhizat kayıplarını saklıyorlar" dedi.
Ermenistan Başbakanı Reuters'a verdiği röportajda ise Türkiye'yi hedef almıştı. Türkiye'yi "Dağlık Karabağ'da ateşkesi baltalamakla" suçlayan Paşinyan, Türkiye'nin tavrında değişme olursa çatışmaların sonlandırılabileceğini söylemişti
DAĞLIK KARABAĞ'DA SON DURUM
Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusu karşısında cephenin bazı yerlerinde geri çekildiği ifade edildi.
Bakanlık, Ağdere ile Ağdam ve Fizuli, Hadrut, Cebrayil bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, Ermenistan'ın gece boyunca saldırmaya devam ettiği ve Azerbaycan Ordusu'nun karşılık vermesi üzerine bazı yerlerde Ermenilerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.
ERMENİ ASKERİ KAYIPLARININ BİLANÇOSU
Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni askeri birliklerinin saldırılarına verdiği karşılık sonucunda iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM karadan havaya füze (SAM), dört BM-21 Grad MLRS, bir D-20, Bir D-30 ve iki D-1 top obüsünün yanı sıra düşmanın birkaç İHA ve askeri aracı imha edildi.
ERMENİLER YAKIT SIKINTISI ÇEKİYOR
Cepheden gelen bilgilere göre işgal altındaki topraklarda geçici olarak bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri ve teçhizatı ciddi şekilde tahrip edildi ve hasar gördü. Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri birliklerinin askeri teçhizat ve yakıt sıkıntısı yaşadığını ifade edildi.