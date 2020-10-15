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Son dakika haberi: 'yi hedef alan Paşinyan'dan tutarsız açıklamalar | Hezimeti gizleyemedi! İşte Dağlık Karabağ'da son durum...

Sivilleri alçakça hedef alan , cephede ağır kayıplar veriyor. Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ harekatı ile ilgili yaptığı son dakika açıklamada; Ermeni ordusunun kritik mevzileri kaybettiği, Ermenistan cepheden çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.Bütün bu gelişmeler karşısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yine tutarsız açıklamalarda bulundu. 'ye yönelik haddi aşan açıklamalarda bulunan Paşinyan, ermeni ordusunun Azerbaycan ordusu karşısındaki hezimetini gizleyemedi. İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son durum ve son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:05 Son Güncelleme: 15.10.2020 11:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye'yi hedef alan Paşinyan'dan tutarsız açıklamalar! Hezimeti gizleyemedi! İşte Dağlık Karabağ'da son durum...

ile geriliminde son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Ermenistan ordusu sivilleri hedef alımayı sürdürürken cephede Azerbaycan ordusuna karşı ağır kayıplar veriyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada ermenistan ordusunun kritik mevzileri kaybettiği bildirilirken Ermeni ordusunun cephenin bazı yerlerinden çekildiği ifade edilidi. Yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Paşinyan ise tutarsız açıklamalarda bulundu. Paşinyan Ermeni ordusunun cephedeki başarısızlığını gizleyemedi. işte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Türkiye'yi hedef alan Paşinyan'dan tutarsız açıklamalar! Hezimeti gizleyemedi

PAŞİNYAN: BİRAZ ÇEKİLDİK

Başbakanı Nikol Paşinyan, 'la çatışmalarda çok fazla kayıp verdiklerini itiraf etti. Azerbaycan güçlerinin taktik değiştirdiğini, Ermenistan'ın ise kuzey ve güney yönlerinde "biraz geri çekildiğini" açıkladı.

Türkiye'yi hedef gösteren Ermenistan Başbakanı Paşiyan'dan tutarsız açıklama | Video

Paşinyan buna rağmen Dağlık Karabağ'da kontrolün Ermenistan'da olduğunu öne sürdü.

Son dakika haberi: Türkiye'yi hedef alan Paşinyan'dan tutarsız açıklamalar! Hezimeti gizleyemedi

SKANDAL SÖZLER

Sahadaki askeri bilgileri açıklayan Paşinyan, 'ı şeffaf olmamakla suçladı. "Ölen binlerce kişiyi ve bir milyar doların üzerindeki askeri teçhizat kayıplarını saklıyorlar" dedi.

Başbakanı Reuters'a verdiği röportajda ise 'yi hedef almıştı. Türkiye'yi "Dağlık Karabağ'da ateşkesi baltalamakla" suçlayan Paşinyan, Türkiye'nin tavrında değişme olursa çatışmaların sonlandırılabileceğini söylemişti

Son dakika haberi: Türkiye'yi hedef alan Paşinyan'dan tutarsız açıklamalar! Hezimeti gizleyemedi

DAĞLIK KARABAĞ'DA SON DURUM

Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, 'ın, Azerbaycan ordusu karşısında cephenin bazı yerlerinde geri çekildiği ifade edildi.
Bakanlık, Ağdere ile Ağdam ve Fizuli, Hadrut, Cebrayil bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, Ermenistan'ın gece boyunca saldırmaya devam ettiği ve Azerbaycan Ordusu'nun karşılık vermesi üzerine bazı yerlerde Ermenilerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Son dakika haberi: Türkiye'yi hedef alan Paşinyan'dan tutarsız açıklamalar! Hezimeti gizleyemedi

ERMENİ ASKERİ KAYIPLARININ BİLANÇOSU

Ordusu'nun Ermeni askeri birliklerinin saldırılarına verdiği karşılık sonucunda iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM karadan havaya füze (SAM), dört BM-21 Grad MLRS, bir D-20, Bir D-30 ve iki D-1 top obüsünün yanı sıra düşmanın birkaç İHA ve askeri aracı imha edildi.

ERMENİLER YAKIT SIKINTISI ÇEKİYOR

Cepheden gelen bilgilere göre işgal altındaki topraklarda geçici olarak bulunan silahlı kuvvetleri ve teçhizatı ciddi şekilde tahrip edildi ve hasar gördü. Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri birliklerinin askeri teçhizat ve yakıt sıkıntısı yaşadığını ifade edildi.

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Son dakika haberi: Türkiye'yi hedef alan Paşinyan'dan tutarsız açıklamalar | Hezimeti gizleyemedi! İşte Dağlık Karabağ'da son durum...
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