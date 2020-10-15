Son dakika haberi: Yunanistan'da Oruç Reis alarmı! Atina'dan küstah Türkiye açıklaması...

Dönmez, dün video konferans yöntemiyle katıldığı Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"(Gemimiz) Yaklaşık 10 km uzunluğundaki sismik kabloları denize sermeye başladı. Dün (önceki gün) testler başladı ve bugün (dün) ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz. İlk etapta, 10 günlük bir çalışma programımız var."

COVID-19 ile birlikte pek çok şirketin Doğu Akdeniz'de havlu attığını belirten Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin verdiği gayri hukuki ruhsatlarda çalışan şirketlerin pandeminin etkisiyle sahadan çekildiklerini kaydetti. Bakan Dönmez, "Biz ise salgına rağmen denizlerimizdeki faaliyetlerimizi iş planımıza göre sürdürdük" diye konuştu.