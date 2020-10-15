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Son dakika: İşkence mağduru Mırvet, bebeğiyle birlikte konukevine yerleştirildi

Son dakika haberi... 'da, dini nikahla birlikte yaşadığı  (28) tarafından evin çatısına kurulan barakada günlerce elleri zincirle bağlanıp, kerpetenle tırnakları çekilen Suriyeli Mırvet N., hastanedeki tedavisinden sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki konukevine yerleştirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 17:01 Son Güncelleme: 15.10.2020 17:05 ABONE OL
Son dakika: İşkence mağduru Mırvet, bebeğiyle birlikte konukevine yerleştirildi

Olay, 7 Ekim günü, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mırvet N., dini nikahla birlikte yaşadığı İlyas Arık tarafından şiddete uğradı. Mırvet N., Arık tarafından çatıya kurulan barakada günlerce elleri zincirle bağlanırken, sopayla dövülüp, kerpetenle tırnakları çekildi. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Mırvet N.'nin tedavisi tamamlandı.

KADIN KONUKEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Olayın duyulmasının ardından süreci yakından takip eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, hastanede kaldığı süre boyunca Mırvet N.'ye sosyal ve psikolojik destek verdi. Mırvet N., taburcu işlemleri sonrası kadın konukevine yerleştirildi. Ekipler, korumaya aldıkları 2 aylık bebeğini de kadın konukevine getirerek, Mırvet N.'ye verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, olayı bütün boyutlarıyla takip ettiklerini, Mırvet N. ve bebeğine gerekli desteklerin verilmesine yönelik çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan İlyas Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

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Son dakika: İşkence mağduru Mırvet, bebeğiyle birlikte konukevine yerleştirildi
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