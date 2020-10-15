Son dakika: Melania Trump'tan oğlu ile ilgili flaş itiraf: Korktuğum başıma geldi...

Son dakika haberi: Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Henüz bir ilaç ya da aşısı bulunmayan virüse son yakalanan ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump'ın ardından eşi Melania'nın da testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Trump ailesi virüsü yenmeyi başarırken, Melania Trump'tan çok çarpıcı bir itiraf geldi.