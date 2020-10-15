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Son dakika: Melania Trump'tan oğlu ile ilgili flaş itiraf: Korktuğum başıma geldi...

SON DAKİKA HABERİ: Corona virüsü salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam edereken, virüse son teslim olanlar arasında Trump ailesi de yer aldı. ABD Başkanı 'ın koronavirüse yakalandığı haberi dünyada büyük şok etkisi yaratırken, Melania Trump'ın testlerinin de pozitif çıktığı bildirilmişti. Melania Trump'tan koronavirüs süreci sonrası oğlu ile ilgili flaş bir itiraf geldi. Melania Trump, 'Korkularım gerçek oldu' dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:59 Son Güncelleme: 15.10.2020 10:07 ABONE OL
Son dakika: Melania Trump'tan oğlu ile ilgili flaş itiraf: Korktuğum başıma geldi...

Son dakika haberi: Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Henüz bir ilaç ya da aşısı bulunmayan virüse son yakalanan ABD Başkanı oldu. Trump'ın ardından eşi Melania'nın da testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Trump ailesi virüsü yenmeyi başarırken, Melania Trump'tan çok çarpıcı bir itiraf geldi.

Son dakika: Melania Trump'tan oğlu ile ilgili flaş itiraf: Korktuğum başıma geldi...

"KORKULARIM GERÇEK OLDU"

First Lady Melania Trump, oğlu ile ilgili bir gerçeği ilk kez duyurdu. Melania, 14 yaşındaki Barron Trump'ın da corona virüsüne yakalandığını söyledi.

Son dakika: Melania Trump'tan oğlu ile ilgili flaş itiraf: Korktuğum başıma geldi...

First Lady, "Testlerimiz pozitif çıktıktan sonra aklım hemen oğlumuza gitti. İlk testleri negatif çıkınca rahatladım. Ancak sonraki testlerde sonuç pozitif çıktı ve korkularımız gerçek oldu. Şanslıyız ki o güçlü bir genç ve semptom göstermedi. Üçümüzün bunu aynı anda geçirmesinden, birlikte zaman geçirebilmiş olmamızdan memnunum" dedi.

Son dakika: Melania Trump'tan oğlu ile ilgili flaş itiraf: Korktuğum başıma geldi...

First Lady, oğlunun pozitif teşhisinin neden daha önce kamuoyuyla paylaşılmadığı konusunda yorum yapmadı. Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada Trump ailesinin diğer üyelerinin hepsinin testlerinin negatif çıktığı belirtilmişti.

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Son dakika: Melania Trump'tan oğlu ile ilgili flaş itiraf: Korktuğum başıma geldi...
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