Son dakika: Melania Trump'tan oğlu ile ilgili flaş itiraf: Korktuğum başıma geldi...

Son dakika haberi: Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Henüz bir ilaç ya da aşısı bulunmayan virüse son yakalanan ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump'ın ardından eşi Melania'nın da testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Trump ailesi virüsü yenmeyi başarırken, Melania Trump'tan çok çarpıcı bir itiraf geldi.
"KORKULARIM GERÇEK OLDU"
First Lady Melania Trump, oğlu ile ilgili bir gerçeği ilk kez duyurdu. Melania, 14 yaşındaki Barron Trump'ın da corona virüsüne yakalandığını söyledi.
First Lady, "Testlerimiz pozitif çıktıktan sonra aklım hemen oğlumuza gitti. İlk testleri negatif çıkınca rahatladım. Ancak sonraki testlerde sonuç pozitif çıktı ve korkularımız gerçek oldu. Şanslıyız ki o güçlü bir genç ve semptom göstermedi. Üçümüzün bunu aynı anda geçirmesinden, birlikte zaman geçirebilmiş olmamızdan memnunum" dedi.
First Lady, oğlunun pozitif teşhisinin neden daha önce kamuoyuyla paylaşılmadığı konusunda yorum yapmadı. Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada Trump ailesinin diğer üyelerinin hepsinin testlerinin negatif çıktığı belirtilmişti.