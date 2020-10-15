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Son dakika: 'ın algı operasyonu elinde patladı! 'dan Yunanistan'a görüntülü yanıt

Son dakika haberi: 'ın algı operasyonu elinde patladı. Yunanistan, 'görünmez' olduğu ve 'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediğini iddia ettiği Yunan denizaltılarının Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından anbean takip edildiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların, Türk unsurları tarafından çekilen görüntüleri, Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algıyı da yıktı. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 14:41 Son Güncelleme: 15.10.2020 15:00 ABONE OL
Son dakika: Yunanistan'ın algı operasyonu elinde patladı! TSK'dan Yunanistan'a görüntülü yanıt

SON DAKİKA HABERİ: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının, 'görünmez' olduğu ve 'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği iddia edilen Yunan denizaltılarını anbean takip ettiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların, Türk unsurları tarafından çekilen görüntüleri, tarafından oluşturulmaya çalışılan algıyı da yıktı.

Son dakika: Yunanistan'ın algı operasyonu elinde patladı! TSK'dan Yunanistan'a görüntülü yanıt

PROPAGANDASI ÇÖKTÜ

'daki bazı haber sitelerinde Yunan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından tespit edilemediğine yönelik iddialar yer aldı. Yunan iç kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik yayımlanan haberlerde, Type-214 denizaltılarının görünmez nitelikte olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği ileri sürüldü. Haberlerde ayrıca 'görünmez' oldukları savunulan Yunan denizaltılarının 'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeksizin izlediği iddiasına da yer verildi.

Son dakika: Yunanistan'ın algı operasyonu elinde patladı! TSK'dan Yunanistan'a görüntülü yanıt

GERÇEKLİK PAYI YOK

Güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltılarının, Türk Deniz Kuvvetlerinin yüzer ve uçar unsurları tarafından 'de kesintisiz takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, yapılan haberlerin gerçeklik payının bulunmadığına dikkati çekti.

Son dakika: Yunanistan'ın algı operasyonu elinde patladı! TSK'dan Yunanistan'a görüntülü yanıt

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 'görünmez' olarak nitelendirilen denizaltıların 'de çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından kesintisiz takip edilen söz konusu denizaltılar periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı.

Son dakika: Yunanistan'ın algı operasyonu elinde patladı! TSK'dan Yunanistan'a görüntülü yanıt

Denizaltılara ait hem gece hem gündüz görüntü kayıtları da dikkat çekti. Güvenlik uzmanları bu durumu Yunan denizaltılarının kolaylıkla takip edildiği anlamına geldiğini belirtti.

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Son dakika: Yunanistan'ın algı operasyonu elinde patladı! TSK'dan Yunanistan'a görüntülü yanıt
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