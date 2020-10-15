Sudanlı kadınlardan Erdoğan’a teşekkür

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), iş kurmaları ve geçimlerini sağlamaları için malzeme desteğinde bulunduğu Sudanlı dar gelirli kadınlar, üretime ve istihdama katkı sunmaya başladı. TİKA, Mayo'da gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında temmuzda 50 kadına malzeme desteğinde bulundu. Sudanlı kadınlar, aşçılık, pastacılık, dikiş, deri işleme ve baharat yapımı gibi konularda yerel dernek tarafından verilen eğitimin ardından TİKA'nın desteğiyle üretime başladı. Sudanlı kadınlardan Meryem İbrahim Adem "Burada herkes muhtaç durumda. Bu, çok güzel bir proje. Bizim gibi herkesin faydalanmasını isterim. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum çünkü Sudan'a çok destekleri oldu" diye konuştu.