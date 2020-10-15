Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tayvan'da üç dakikada sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildi

'da üç dakikada sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildi

'da üç dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi geliştirildi.

AA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 19:22 Son Güncelleme: 15.10.2020 19:28 ABONE OL
Tayvan'da üç dakikada sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildi

South China Morning Post'un haberinde, yüksek hassasiyetli biyomedikal algılama teknolojisine sahip test kitinde biyosensör çip bulunduğu belirtildi.

Molsentech şirketinin CEO'su Çia-Cung Çu, bu yarı iletken çipin en büyük avantajının, üç dakikada doğru sonucun alınabilmesini sağlaması olduğunu belirterek, basit bir sisteme sahip olan testi herkesin kendine uygulayabileceğini ifade etti.

Test kitinin ilk evrelerinde bile koronavirüsü tespit edebildiği aktarıldı.

Avrupa’da hastaneler yeniden doldu Youtube, Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi veren videoları engelleyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Tayvan'da üç dakikada sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA