Youtube'dan son dakika kararı: Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi verenler yandı!

Gelen son daika haberine göre Youtube'dan yapılan açıklamada, aşılar konusunda yerel sağlık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul gören uzman görüşleri dışında bilgiler paylaşan videolara platformda yer verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 aşısı için çalışmalarının acil ve hayati hale geldiği bu koşullarda, yanıltıcı bilgileri siteden kaldırmak için doğru kurallara sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadeleri yer aldı.