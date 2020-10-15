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'dan kararı: Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi verenler yandı!

'dan corona virüs aşı çalışmaları ile ilgili haberi geldi. Video paylaşım sitesi YouTube, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayları hakkında yanıltıcı bilgiler yayan videoları engelleyeceğini açıkladı.Youtube daha önce corona virüsü ile ilgili içeriklerden para kazanılmasını engellemiş, daha sonra kısıtlı olarak para kazanma özelliğini açmıştı.

AA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 16:09 Son Güncelleme: 15.10.2020 16:14 ABONE OL
Youtube'dan son dakika kararı: Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi verenler yandı!

Gelen son daika haberine göre 'dan yapılan açıklamada, aşılar konusunda yerel sağlık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul gören uzman görüşleri dışında bilgiler paylaşan videolara platformda yer verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 aşısı için çalışmalarının acil ve hayati hale geldiği bu koşullarda, yanıltıcı bilgileri siteden kaldırmak için doğru kurallara sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Youtube'dan son dakika kararı: Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi verenler yandı!

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet bünyesindeki şirketi, daha önce de Kovid-19'la ilgili "tıbbi temeli olmayan bilgileri" içeren paylaşımlar konusunda benzer tedbirleri alacağını açıklamıştı.

Youtube'dan son dakika kararı: Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi verenler yandı!

'un bu adımı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un insanları aşı yaptırmaktan caydırmaya yönelik reklam türü paylaşımlara yer vermeyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Youtube'dan son dakika kararı: Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi verenler yandı!

Facebook'un kararı reklam türünde olmayan paylaşımları içermezken, , kazanç amaçlı veya öyle olmayan tüm içerikleri kapsamına alıyor.

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Youtube'dan son dakika kararı: Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi verenler yandı!
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