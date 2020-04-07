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DÜNYA HABERLERİ

Belçika’da sokağa çıkma yasağı
Belçika’da sokağa çıkma yasağı
Artan koronavirüs vakalarının ardından sokağa çıkma yasağı geldi
Artan koronavirüs vakalarının ardından sokağa çıkma yasağı geldi
Fransa’da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
Fransa’da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
ABD'de başkan adaylarının topladıkları bağış miktarı belli oldu
ABD'de başkan adaylarının topladıkları bağış miktarı belli oldu
Son dakika haberi: Türkiye'den Ermenistan'ın alçak saldırısına tepki! Eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli
Son dakika haberi: Türkiye'den Ermenistan'ın alçak saldırısına tepki! "Eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli"
Son dakika haberi | İstanbul'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü
Son dakika haberi | İstanbul'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü
Güney Afrika'da beyaz çiftçi gerginliği
Güney Afrika'da "beyaz" çiftçi gerginliği
Son Dakika Haberi... Çin'den getirilen aşı için denemeler başladı! Türkiye'deki gönüllü sağlıkçılar...
Son Dakika Haberi... Çin'den getirilen aşı için denemeler başladı! Türkiye'deki gönüllü sağlıkçılar...
Son dakika haberi | Suudi Arabistan'dan skandal açıklama! İhanet anlaşmasını Suudi Arabistan da imzalayacak
SON DAKİKA HABERİ | Fransa'da sapık doktor skandalı! Fransız doktor 312 kişiye tecavüz etti ve cinsel tacizde bulundu!
SON DAKİKA HABERİ | Fransa'da sapık doktor skandalı! Fransız doktor 312 kişiye tecavüz etti ve cinsel tacizde bulundu!
Instagram'da hikâyede harita görme özelliği nasıl açılır? Instagram hikâyeleri harita ile bulma nasıl yapılır
Instagram'da hikâyede harita görme özelliği nasıl açılır? Instagram hikâyeleri harita ile bulma nasıl yapılır
Son dakika haberi: Çavuşoğlu canlı yayında insanlık dersi vermişti! İsveçli bakan ülkesine dönerken bunları söyledi
Son dakika haberi: Çavuşoğlu canlı yayında insanlık dersi vermişti! İsveçli bakan ülkesine dönerken bunları söyledi
SON DAKİKA: Yeni bir pandemi başlangıcı olabilir | Dünya alarma geçti! Çin’deki alfakoronavirüsün insanlara bulaşabildiği ortaya çıktı
SON DAKİKA: Yeni bir pandemi başlangıcı olabilir | Dünya alarma geçti! Çin’deki alfakoronavirüsün insanlara bulaşabildiği ortaya çıktı
Son dakika: Aliyev ateşkes diye tutturanlara resti çekti: Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mız...
Son dakika: Aliyev ateşkes diye tutturanlara resti çekti: Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mız...
Kanada'da kızılcık hasadı! Tam bir görsel şölen yaşandı...
Kanada'da kızılcık hasadı! Tam bir görsel şölen yaşandı...
FotoHaber Son dakika haberi: Avrupa'da ikinci dalga kabusu! İngiltere'de ulusal karantina uyarısının ardından marketler boşaltıldı
Son dakika haberi: Avrupa'da ikinci dalga kabusu! İngiltere'de ulusal karantina uyarısının ardından marketler boşaltıldı
FotoHaber Trump'ın kongresine o görüntüler damga vurdu! Melania ile Ivanka Trump arasındaki soğuk rüzgarlar...
Trump'ın kongresine o görüntüler damga vurdu! Melania ile Ivanka Trump arasındaki soğuk rüzgarlar...
FotoHaber ABD'de büyük yangın | Haftalardır söndürülemiyor! OHAL ilan edildi
ABD'de büyük yangın | Haftalardır söndürülemiyor! OHAL ilan edildi
FotoHaber Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi! 'Kimsenin şüphesi olmasın'
Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi! 'Kimsenin şüphesi olmasın'
Faturalarını ödemeyen Tesla’nın suyu kesildi
Faturalarını ödemeyen Tesla’nın suyu kesildi
Son dakika: Almanya koronavirüs vaka sayısında kendi rekorunu kırdı
Son dakika: Almanya koronavirüs vaka sayısında kendi rekorunu kırdı
Son dakika: Trump'tan kafa karıştıran açıklamalar! Covid-19 testi yaptırmış da olabilirim yaptırmamış da olabilirim
Son dakika: Trump'tan kafa karıştıran açıklamalar! "Covid-19 testi yaptırmış da olabilirim yaptırmamış da olabilirim"
Ermeni ordusunda kitlesel firarlar başladı!
Ermeni ordusunda kitlesel firarlar başladı!
Ermenistan ordusu, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine saldırdı
Ermenistan ordusu, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine saldırdı
Burhanettin Duran yazdı
Burhanettin Duran yazdı
Uzmandan sahte alkol uyarısı
Uzmandan sahte alkol uyarısı
Video Son dakika! Fransa'da bıçaklı saldırı! Polis, saldırganı 200 metreden vurdu! | Video
Son dakika! Fransa'da bıçaklı saldırı! Polis, saldırganı 200 metreden vurdu! | Video
Video İsrail'in ilhak planına AB'den tepki!
İsrail'in ilhak planına AB'den tepki!
Video Son dakika! Tayland'da hükumet karşıtı protestolarda tansiyon yükseldi | Video
Son dakika! Tayland'da hükumet karşıtı protestolarda tansiyon yükseldi | Video
Video California'daki yangında annelerini kaybeden dağ aslanları hayvanat bahçesinde | Video
California'daki yangında annelerini kaybeden dağ aslanları hayvanat bahçesinde | Video
Video Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında son durum: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi | Video
Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında son durum: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi | Video
Azerbaycan'dan son dakika: O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu!
Azerbaycan'dan son dakika: O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu!
Son Dakika Haberleri: Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Koronavirüs Covid-19 hastaları için oldukça kritik düzeyde...
Son Dakika Haberleri: Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Koronavirüs (Covid-19) hastaları için oldukça kritik düzeyde..."
Koronavirüste bir ilk yaşandı! Avrupa'da korkutan Covid rekoru
Koronavirüste bir ilk yaşandı! Avrupa'da korkutan Covid rekoru
Yunanistan’dan insanlık dışı hamle: Mültecilere Yunan zulmü
Yunanistan’dan insanlık dışı hamle: Mültecilere Yunan zulmü
SON DAKİKA HABERİ! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu! O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı
SON DAKİKA HABERİ! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu! O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı
Son dakika | Fransız sunucudan Aliyev'i güldüren soru! Aliyev'den çarpıcı açıklamalar: Türk SİHA'ları ile sahada büyük başarı...
Son dakika | Fransız sunucudan Aliyev'i güldüren soru! Aliyev'den çarpıcı açıklamalar: Türk SİHA'ları ile sahada büyük başarı...
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