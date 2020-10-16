Avrupa salgında yine zirvede

Koronavirüs salgınında Avrupa ülkeleri bir kez daha pandeminin ikinci kez merkezi haline geldi.Son 24 saatte 6 bin 638 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu sayı, salgının başlamasından bu yana bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı. Başbakan Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanlarının 9 saat süren kriz toplantısında önlemlerin sertleştirilmesi kararlaştırıldı.9 şehirde cumartesi günü başlayacak olan 21.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı açıklandı. Yasak en az 4 hafta yürürlükte kalacak ve iki hafta daha uzatılabilecek.Pandemiden bu yana en yüksek günlük vaka artışı: 7.332. Son vakalarla birlikte toplam virüs bulaşan kişi sayısı 372 bin 799'a yükseldi.Başkent Londra'da geceleri yeni yasaklar kapıda.Felaket durumu ilan edildi.209 yeni ölüm ile 11 bin 970 yeni vakanın görüldüğü ülkede el temizleme jelinden zehirlenen çocuk sayısı artışta.