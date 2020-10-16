Avrupa salgında yine zirvede

Koronavirüs salgınında Avrupa ülkeleri bir kez daha pandeminin ikinci kez merkezi haline geldi.
Almanya:
Son 24 saatte 6 bin 638 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu sayı, salgının başlamasından bu yana bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı. Başbakan Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanlarının 9 saat süren kriz toplantısında önlemlerin sertleştirilmesi kararlaştırıldı.
Fransa:
9 şehirde cumartesi günü başlayacak olan 21.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı açıklandı. Yasak en az 4 hafta yürürlükte kalacak ve iki hafta daha uzatılabilecek.
İtalya:
Pandemiden bu yana en yüksek günlük vaka artışı: 7.332. Son vakalarla birlikte toplam virüs bulaşan kişi sayısı 372 bin 799'a yükseldi.
İngiltere:
Başkent Londra'da geceleri yeni yasaklar kapıda.
Portekiz:
Felaket durumu ilan edildi.
İspanya:
209 yeni ölüm ile 11 bin 970 yeni vakanın görüldüğü ülkede el temizleme jelinden zehirlenen çocuk sayısı artışta.