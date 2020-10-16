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Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu

Devlet Başkanı Şi, konuşma boyunca şiddetli bir şekilde öksürmeye başladı. Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti.

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 17:29 Son Güncelleme: 16.10.2020 17:41 ABONE OL
Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping'in, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmasının son 10 dakikasında defalarca öksürdüğü görüldü.

Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu | Video

Devlet televizyonunun ise Başkan Jinping'in öksürdüğü sırada kameranın açısını dinleyenlere çevirdiği ifade edildi. Öte yandan Jinping'in defalarca öksürmesinin, başkanın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtığı belirtildi.Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti.

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Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu
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