Son dakika haberler... Öldü sanıldı, saatlerce soğutucu ünitesinde kaldı! 74 yaşındaki adamın korkunç sonu!

Son dakika haberler… Korkunç olay Hindistan'ın Tamil Nadu eyalinde meydana geldi. 74 yaşındaki yaşlı adam ailesinin iddialarına göre; kaldırıldığı özel hastanede ölü olarak kayıtlara geçti. Balasubramanyam adındaki adamın cansız bedeni önce eve götürülürken cenaze şirketini arayan aile morg ünitesinin eve gönderilmesini istedi. 74 Yaşındaki adam saatlerce morg ünitesinde kalırken aslında yaşıyor olduğu ortaya çıktı. Yaşlı adam hayatını kaybetti. İşte Hindistan'daki Balasubramanyam isimli adamın korkunç sonuna ilişkin yaşanan olayda son dakika ayrıntıları…
Hindistan'da yaşlı bir adam ölü olarak kayılara geçmesinin ardından önce aile fertleri tarafınca eve götürüldü. Cenaze şirketini arayan aile soğutucu morg ünitesinin eve gönderilmesini isterken cenaze töreninin ise Salı günü gerçekleştirileceği haberi verilmişti. Cesedi almaya gelen yetkililer 75 yaşındaki adamın titrediğini ve hayatta olduğunu fark etti…
CESEDİ ALMAYA GELEN YETKİLİLER FARK ETTİ
BBC'nin haberine göre Balasubramanyam'ın ailesi de 'cansız bedeni' önce eve götürdü, ardından bir cenaze şirketini arayıp soğutucu morg ünitesinin eve gönderilmesini istedi. Akrabalara da salı günü cenaze törenini yapacakları haberi verildi.
Ertesi gün 'cesedi' almaya gelen yetkililer, Balasubramanyam'ın titrediğini ve hala hayattı olduğunu fark etti.
Acil olarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki adam bugün hayatını kaybetti.
Kaldırıldığı 2. hastanenin başhekimi, Balasubramanyam'ın 'uykulu durumda' geldiğini ve akciğerle ilgili sorunlar nedeniyle öldüğünü söyledi.
Dekan, Balasubramanyam'ın soğutucu ünitede kaç saat kaldığını ve ölüm nedeninin bununla ilişkili olup olmadığının bilinmediğini de ekledi.
POLİS AİLEYE DAVA AÇTI
Polis ise, 'aceleci veya ihmalkar davranarak insan hayatını tehlikeye atma' suçundan aileye karşı dava açtıklarını duyurdu.
Polis şefi Senthil Kumar, ailenin Balasubramanyam'ın ölümüyle ilgili bir ölüm belgesini sunamadığını da anlattı. Ancak soğutucu üniteyi getiren cenaze düzenleme şirketi, yaşlı adamının kardeşinin kendilerine 'doktordan ölüm belgesi' aldığını söylediğini belirtti.
24 SAAT SOĞUTUCUDA KALDI
Kumar, ailenin babalarının nörolojik sorunlardan da mustarip olduğunu öne sürdüğünü de söyledi.
Olayda, Balasubramanyam'ın 24 saat soğutucuda nasıl hayatta kaldığı ve ölü olarak bildirildiği özel hastanenin soruşturulup soruşturulmadığı da bilinmiyor.