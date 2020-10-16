Instagram bugün 10. yılına özel getirdiği güncellemeyi Twitter üzerinden duyurdu. Güncellemede pek çok yenilik bulunurken, en dikkat çekeni ise 'Hikâye Haritaları' oldu. Kullanıcılar yeni eklenen bu özellik sayesinde, son 3 yıl boyunca nerelerden Hikâye yayınladığını bir takvim ve bir harita üzerinden gösteriyor. Peki, Instagram'da hikâyede harita görme özelliği nasıl açılır? Instagram hikâyeleri harita ile bulma nasıl yapılır?

INSTAGRAM'IN YENİ ÖZELLİĞİ: 'HİKÂYELER HARİTASI'

Instagram'ın yayınladığı bir diğer özellik ise hikâyeler haritası oldu. Kullanıcılar, son üç yıl içerisinde paylaştığı hikayeleri haritadan ve takvimden görüntüleyerek yakın geçmişe göz atabilecek.

INSTAGRAM HARİTA ÖZELLİĞİ NEREDE?

Photo Maps olarak adlandırılan ilgili özelliğin son hâli, silinmeden önceki hâlinden biraz farklı. Bundan böyle fotoğrafların haritalara konumlandırılmış şeklini Instagram Hikâyeler'in arşiv kısmında göreceğiz.