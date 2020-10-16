Kan grubu 0 olanda Kovid riski daha az

Danimarka ve Kanada'da yapılan iki araştırma, kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olabileceğini gösterdi. Danimarka'daki araştırmada, 27 Şubat ile 30 Temmuz arasında test yapılan 473 bin 654 kişinin verileri incelendi ve pozitif çıkan sonuçlar, test yaptırmayan 2.2 milyon kişinin (Danimarka nüfusunun yüzde 38'i) kan gruplarıyla kıyaslandı. Buna göre testleri pozitif çıkan 7 bin 422 kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı yüzde 38.4. Referans grubundaki 2.2 milyon kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı ise yüzde 41.7. Testi pozitif çıkanların yüzde 44'ünün kan grubu A, (Referans grubunda yüzde 42.4) yüzde 12'sinin kan grubu B (Referans grubunda yüzde 11) ve yüzde 5'inin kan grubu da AB (Referans grubunda yüzde 4). Yani 2.2 milyon kişilik referans grubuyla kıyaslandığında, kan grubu 0 olanların pozitif çıkma oranı, diğer kan gruplarına göre daha düşük.Kanada'daki araştırmanın sonuçları ise kan grubu 0 olanların hastalığı ağır geçirme riskinin görece daha düşük olabileceğine işaret ediyor. Araştırmada 21 Şubat ile 28 Nisan arasında yoğun bakımda tedavi gören 95 hastanın verileri incelendi. Buna göre bu hastalardan 57'sinin kan grubu 0 ya da B. 38'inin ise A ya da AB. A/AB kan grubuna sahip hastaların toplam yüzde 84'ünün mekanik solunum cihazına bağlanması gerekti. O/B kan grubuna sahip hastalarda ise solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 61. Aynı şekilde kan grubu A ya da AB olan hastaların yoğun bakımda kalma ortalaması 13.5 gün. 0 ya da B kan grubundaki hastaların ortalaması ise 9 gün. Prof. Mypinder Sekhon, sonuçlarla ilgili "Kan gruplarının kesin belirteç olabilmesi için tekrar eden bulgulara ihtiyacımız var" dedi. Prof. Sekhon şunları söyledi: "(Kan grubunun) hastalığın ağırlık derecesinde yaş ve diğer hastalıklar gibi risk faktörlerinin önünde olduğunu sanmıyorum. Kan grubu A olanların paniğe kapılmasına gerek yok. Bu, 0 grubunda olanların barlara, publara gitmekte özgür olduğu anlamına gelmiyor." BBC Türkçe