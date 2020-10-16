Putin’in adamına Libya yaptırımı

Avrupa Birliği (AB), Libya'ya silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle Rus güvenlik şirketi Wagner grubuyla bağlantılı olduğu belirtilen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin'e yaptırım uygulama kararı aldı. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Prigojin'e, Wagner grubu ile finansal bağlantısı olduğu, Libya'nın barış, güvenlik ve istikrarını tehdit eden faaliyetler içinde bulunduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi. Yaptırımlar, seyahat yasağı, varlıkların dondurulması, AB ülkelerinin vatandaşları ve şirketlerinin bu kişiyle mali ilişkisinin yasaklanmasını içeriyor. Kremlin'in yemek ve diğer davet işlerinin organizasyonunu yaptığı için "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeniy Prigojin'in, Rus güvenlik şirketi Wagner'i yönettiği belirtiliyor.