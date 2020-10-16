Son dakika: Aliyev ateşkes diye tutturanlara resti çekti: Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mız...

Dünya Ermenistan'ın yaptıklarına gözlerini kaparken, bir yandan da ateşkes çağrılarında bulunuyor. Azerbaycan ise, daha önce 72 saatlik ateşkesi bile fırsata çevirerek sivilleri vuran Ermenistan ile masaya oturmamakta kararlı.

Bu kararlılığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün akşam yaptığı açıklamalar ile bir kez daha gözler önüne serdi. Aliyev, 'Ateşkes' diye tutturan ülkelere resti çekti.