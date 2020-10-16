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Son dakika: ateşkes diye tutturanlara resti çekti: Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mız...

Son dakika haberi: ile arasındaki çatışmalar şiddetlenerek sürüyor. Azerbaycan, Ermenistan ordusunu hezimete uğratarak, 30 yıllık işgali bir bir sonlandırıyor. Birçok stratejik nokta ele geçirilirken, Ermenistan yok oluşunu sivillere saldırarak durdurmak istiyor. Dün köy okulu ve mezarlık hedef alındı, onlarca sivil katledildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham dün devlet televizyonunda son dakika açıklamalarında bulundu. Aliyev, Ermenistan'a göz yumarak, ateşkes çağrısı yapan ülkelerin hepsine resti çekti, "Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mız" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 16.10.2020 11:02 Son Güncelleme: 16.10.2020 11:09 ABONE OL
Son dakika: Aliyev ateşkes diye tutturanlara resti çekti: Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mız...

Son dakika haberi: ile arasınsda çatışmalar devam ediyor. Ermenistan, sahada hiçbir varlık gösteremezken, 27 Eylül'deki kalleş saldırının bedelini işgal ettiği toprakları kaybederek ödüyor. Sahada tutunamayacağını anlayan Ermeni ordusu, doğrudan savaş suçu işleyerek sivilleri bombalıyor. Dünya sivil katliamına sessiz kalırken, Azerbaycan ordusu kararlılıkla ilerleyişini sürdürüyor.

Son dakika: Aliyev ateşkes diye tutturanlara resti çekti: Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mız...

Dünya 'ın yaptıklarına gözlerini kaparken, bir yandan da ateşkes çağrılarında bulunuyor. ise, daha önce 72 saatlik ateşkesi bile fırsata çevirerek sivilleri vuran Ermenistan ile masaya oturmamakta kararlı.

Bu kararlılığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham dün akşam yaptığı açıklamalar ile bir kez daha gözler önüne serdi. Aliyev, 'Ateşkes' diye tutturan ülkelere resti çekti.

Son dakika: Aliyev ateşkes diye tutturanlara resti çekti: Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mız...

ALİYEV: BU DA BİZİM KURTULUŞ SAVAŞIMIZ

Cumhurbaşkanı , devlet televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Her savaş vahşettir, kayıplardır, insanların çektiği acılardır, sevdiklerini kaybetmeleridir.

Ancak fark şu ki bu savaş, Azerbaycan halkı için bir kurtuluş savaşı, için ise bir istila savaşıdır. Sözde Dağlık Karabağ Ordusu'nun aslında olmadığı hiç kimse için sır olmayıp, uluslararası arabulucuların da zaten bildiği bir gerçektir.

Son dakika: Aliyev ateşkes diye tutturanlara resti çekti: Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mız...

NE OLMUŞTU?

27 Eylül 2020 gecesi, , 'daki sivil yerleşim yerlerini bombalamış, onlarca sivili şehit etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham , operasyon talimatını vererek, Karabağ'ın işgalden kurtarılması için orduyu harekete geçirmişti.

Son dakika: Aliyev ateşkes diye tutturanlara resti çekti: Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mız...

ordusu kısa sürede Ermeni mevzilerini darmaduman ederken, çareyi sivillere saldırmakta buldu. Savaş suçu işleyerek Azerbaycan'ı durdurmak isteyen Ermenistan'a dünya gözlerini yumdu.

Azerbaycan kararlılıkla operasyonlarını sürdürüyor.

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Son dakika: Aliyev ateşkes diye tutturanlara resti çekti: Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mız...
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