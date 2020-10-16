Son dakika: Aliyev ateşkes diye tutturanlara resti çekti: Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mız...

Son dakika haberi: Azerbaycan ile Ermenistan arasınsda çatışmalar devam ediyor. Ermenistan, sahada hiçbir varlık gösteremezken, 27 Eylül'deki kalleş saldırının bedelini işgal ettiği toprakları kaybederek ödüyor. Sahada tutunamayacağını anlayan Ermeni ordusu, doğrudan savaş suçu işleyerek sivilleri bombalıyor. Dünya sivil katliamına sessiz kalırken, Azerbaycan ordusu kararlılıkla ilerleyişini sürdürüyor.
Dünya Ermenistan'ın yaptıklarına gözlerini kaparken, bir yandan da ateşkes çağrılarında bulunuyor. Azerbaycan ise, daha önce 72 saatlik ateşkesi bile fırsata çevirerek sivilleri vuran Ermenistan ile masaya oturmamakta kararlı.
Bu kararlılığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün akşam yaptığı açıklamalar ile bir kez daha gözler önüne serdi. Aliyev, 'Ateşkes' diye tutturan ülkelere resti çekti.
ALİYEV: BU DA BİZİM KURTULUŞ SAVAŞIMIZ
Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Her savaş vahşettir, kayıplardır, insanların çektiği acılardır, sevdiklerini kaybetmeleridir.
Ancak fark şu ki bu savaş, Azerbaycan halkı için bir kurtuluş savaşı, Ermenistan için ise bir istila savaşıdır. Sözde Dağlık Karabağ Ordusu'nun aslında olmadığı hiç kimse için sır olmayıp, uluslararası arabulucuların da zaten bildiği bir gerçektir.
NE OLMUŞTU?
27 Eylül 2020 gecesi, Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini bombalamış, onlarca sivili şehit etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyon talimatını vererek, Karabağ'ın işgalden kurtarılması için orduyu harekete geçirmişti.
Azerbaycan ordusu kısa sürede Ermeni mevzilerini darmaduman ederken, Ermenistan çareyi sivillere saldırmakta buldu. Savaş suçu işleyerek Azerbaycan'ı durdurmak isteyen Ermenistan'a dünya gözlerini yumdu.
Azerbaycan kararlılıkla operasyonlarını sürdürüyor.