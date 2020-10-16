Son dakika: Almanya koronavirüs vaka sayısında kendi rekorunu kırdı

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Almanya'da salgına yönelik verileri paylaşan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 7 bin 334 yeni vaka sayısı tespit edildiği ve 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısının 348 bin 557'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 9 bin 734'e yükseldiği ifade edildi. Salgının başlangıcından bu yana virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 287 bin 600 olarak açıklandı.

Almanya'da hızla artan korona virüs vaka sayıları üzerine açıklamada yapan Almanya Hastaneler Birliği (DKG) Başkanı Gerald Gab, günlük vaka sayısının 10 bini geçmesi durumunda sağlık daireleri için temaslı kişileri takip etmenin imkansızlaşacağı uyarısında bulundu.

HOLLANDA, FRANSA VE BİRÇOK BÖLGE "RİSKLİ BÖLGE" İLAN EDİLDİ

Avrupa genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle federal hükümet, riskli bölgeler listesini güncelledi. Adaları hariç Fransa, Hollanda'nın tamamı, İtalya'daki popüler seyahat yerleri Roma, Napoli, Campania, Amalfi Sahili, Capri, Ischia adaları ve Cenova çevresindeki Liguria'nın kuzeybatı kıyı bölgesi Cumartesi gününden itibaren risk listesine alınacak.