Son dakika: Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Daha çabuk yakalanıyor, daha zor atlatıyor"

Danimarka ve Kanada'da yapılan yeni araştırmalara göre corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 hastalığı hakkında iki çarpıcı sonuç çıktı. 0 kan grubunun diğerlerine göre koronavirüsü ile enfekte olma riski çok daha düşük. Ayrıca, yapılan bu iki araştırma gösteriyor ki, yine 0 kan grubundaki insanlar diğer kan gruplarına göre hastalığı daha kolay atlatıyor. Peki, kan gruplarına göre corona virüsü kaynaklı KOVİD-19'a yakalanma ihtimaliniz ne kadar? İşte, salgınla mücadeleye ışık tutacak olan, ancak daha fazla veriye ihtiyaç olduğu belirtilen araştırmanın detayları...

ENFEKSİYONA YATKINLIK AÇISINDAN KAN GRUBUNUN ÖNEMİ

Bu hafta yayınlanan iki araştırmaya göre, kan grubu 0 olan insanların bünyesi Covid-19'a karşı daha güçlü olabilir. Aynı zamanda bu kan grubu hastalığı daha hafif atlatabilir. Uzmanlar, kesin bir kanıya varmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.