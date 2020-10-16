Son Dakika: "Corona virüste ölümler yüzde 80 artacak" ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden alınan corona virüsü ölü sayısı projeksiyonuna göre, 1 Şubat'a kadar büyük olasılıkla yaklaşık 389.087 ölüm veya %78 daha fazla ölüm olacağını tahmin ediyor. Modelin en iyi senaryosu, tüm Amerikalılar maske kullanırsa, o zamana kadar 314.000 ölüm öngörüyor. Maske kuralları hafifletilirse 477.000'den fazla ölüm olabilir.
GENÇLERE BULAŞMA ORANI ARTINCA ÖLÜMLER AZALDI
Veriler, corona virüs hastalığının genç popülasyonlarda arttığını ve dolayısıyla önceki tahminlere göre daha az ölüm olduğunu gösteriyor. Beş gün önce piyasaya sürülen bu tahmin, 1 Şubat'a kadar yaklaşık 395.000 ölüm öngörüyordu.
Enstitüdeki araştırmacılar, "Ölümlerin azalmasının durmasını ve önümüzdeki bir ila iki hafta içinde artmaya başlamasını bekliyoruz. Kış dalgalanması, Avrupa'daki dalgalanmadan biraz daha geç başlamış gibi görünüyor. Birçok eyalet yılsonundan önce kısıtları yeniden empoze etse bile, Ocak ayında günlük ölümler günde 2.000'in üzerine çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.
21 EYALET, YENİ VAKALARIN 7 GÜNLÜK REKOR ORTALAMASINA ULAŞTI!
Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu koronavirüs vakalarında artış eğilimi bildirmeye devam ediyor; Çarşamba günü ülke çapında neredeyse 60.000 vaka ve Perşembe öğleden sonra en az 56.000 vaka bildirildi.
Perşembe günü itibarıyla ülke, bir önceki haftaya göre %16 artışla günde 52.345 yeni vaka ortalaması alıyor, bu da daha soğuk aylara girerken sağlık uzmanlarını ilgilendiren bir trend olarak karşımıza çıkıyor.
Baylor Tıp Fakültesi'nde tropikal tıp profesörü ve dekanı olan Dr. Peter Hotez, "Bu çok uğursuz bir işaret. Sanırım oldukça kötü bir sonbahar ve kış geçireceğimizi düşünüyorum" dedi. Bu, salgınımızın en kötü dönemlerinden birine ve modern Amerikan halk sağlık tarihindeki en kötü dönemlerimizden birine girebileceğimiz zamandır. Halkımız için çok endişeliyim" dedi.
Otuz beş eyalet, yeni Covid-19 vakalarında önceki haftaya göre %10'dan fazla artış gösteriyor. Yedi eyalette vakalar %10'dan daha az arttı.
Yalnızca sekiz eyalet (Alabama, Delaware, Hawaii, Kentucky, Louisiana, Maine, Texas ve Vermont) önceki haftaya göre yeni vakalarda düşüşler gösteriyor.
Johns Hopkins verilerine göre, Pazar gününden bu yana, 21 eyalet pandeminin başlamasından bu yana 7 günlük en yüksek vaka ortalamasına ulaştı! Bunlar;
Alaska, Colorado, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska , New Mexico, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Güney Dakota, Utah, Batı Virginia, Wisconsin ve Wyoming.
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