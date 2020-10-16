Son Dakika: "Corona virüste ölümler yüzde 80 artacak" ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!

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: "Corona virüste ölümler yüzde 80 artacak" ABD'de korkutan vaka sayısı raporu!

ölü sayıları ile ilgili haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüs vakalarının sayısı 8 milyona ve ölüm sayısı 218.000'e yaklaşırken, yapılan bir projeksiyon Şubat ayına kadar 171.000 daha fazla Covid-19 ölümü öngörüyor. Ancak bu sadece raporun iyimser kısmı. Her ne kadar maskenin salgına doğrudan etkisi bilimsel olarak bilinmese de, raporda yapılan maske vurgusu dikkat çekiyor. Maske takılmazsa ölümlerin artacağı yönündeki projeksiyonun ne kadar gerçekçi olduğu tartışma konusu.

ABDULHAY SELİM DÜNDAR ABDULHAY SELİM DÜNDAR
Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:11 Son Güncelleme: 16.10.2020 12:13 ABONE OL
Son Dakika: Corona virüste ölümler %80 artacak ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden alınan ölü sayısı projeksiyonuna göre, 1 Şubat'a kadar büyük olasılıkla yaklaşık 389.087 ölüm veya %78 daha fazla ölüm olacağını tahmin ediyor. Modelin en iyi senaryosu, tüm Amerikalılar maske kullanırsa, o zamana kadar 314.000 ölüm öngörüyor. Maske kuralları hafifletilirse 477.000'den fazla ölüm olabilir.

GENÇLERE BULAŞMA ORANI ARTINCA ÖLÜMLER AZALDI

Veriler, hastalığının genç popülasyonlarda arttığını ve dolayısıyla önceki tahminlere göre daha az ölüm olduğunu gösteriyor. Beş gün önce piyasaya sürülen bu tahmin, 1 Şubat'a kadar yaklaşık 395.000 ölüm öngörüyordu.

Son Dakika: Corona virüste ölümler %80 artacak ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!

Enstitüdeki araştırmacılar, "Ölümlerin azalmasının durmasını ve önümüzdeki bir ila iki hafta içinde artmaya başlamasını bekliyoruz. Kış dalgalanması, Avrupa'daki dalgalanmadan biraz daha geç başlamış gibi görünüyor. Birçok eyalet yılsonundan önce kısıtları yeniden empoze etse bile, Ocak ayında günlük ölümler günde 2.000'in üzerine çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika: Corona virüste ölümler %80 artacak ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!

21 EYALET, YENİ VAKALARIN 7 GÜNLÜK REKOR ORTALAMASINA ULAŞTI!

Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu koronavirüs vakalarında artış eğilimi bildirmeye devam ediyor; Çarşamba günü ülke çapında neredeyse 60.000 vaka ve Perşembe öğleden sonra en az 56.000 vaka bildirildi.

Son Dakika: Corona virüste ölümler %80 artacak ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!

Perşembe günü itibarıyla ülke, bir önceki haftaya göre %16 artışla günde 52.345 yeni vaka ortalaması alıyor, bu da daha soğuk aylara girerken sağlık uzmanlarını ilgilendiren bir trend olarak karşımıza çıkıyor.

Son Dakika: Corona virüste ölümler %80 artacak ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!

Baylor Tıp Fakültesi'nde tropikal tıp profesörü ve dekanı olan Dr. Peter Hotez, "Bu çok uğursuz bir işaret. Sanırım oldukça kötü bir sonbahar ve kış geçireceğimizi düşünüyorum" dedi. Bu, salgınımızın en kötü dönemlerinden birine ve modern Amerikan halk sağlık tarihindeki en kötü dönemlerimizden birine girebileceğimiz zamandır. Halkımız için çok endişeliyim" dedi.

Son Dakika: Corona virüste ölümler %80 artacak ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!

Otuz beş eyalet, yeni Covid-19 vakalarında önceki haftaya göre %10'dan fazla artış gösteriyor. Yedi eyalette vakalar %10'dan daha az arttı.

Son Dakika: Corona virüste ölümler %80 artacak ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!

Yalnızca sekiz eyalet (Alabama, Delaware, Hawaii, Kentucky, Louisiana, Maine, Texas ve Vermont) önceki haftaya göre yeni vakalarda düşüşler gösteriyor.

Son Dakika: Corona virüste ölümler %80 artacak ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!

Johns Hopkins verilerine göre, Pazar gününden bu yana, 21 eyalet pandeminin başlamasından bu yana 7 günlük en yüksek vaka ortalamasına ulaştı! Bunlar;

Son Dakika: Corona virüste ölümler %80 artacak ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!

Alaska, Colorado, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska , New Mexico, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Güney Dakota, Utah, Batı Virginia, Wisconsin ve Wyoming.

Son Dakika: Corona virüste ölümler %80 artacak ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!

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Son Dakika: "Corona virüste ölümler yüzde 80 artacak" ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!
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