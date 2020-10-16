Son Dakika: "Corona virüste ölümler yüzde 80 artacak" ABD'de korkutan corona virüs vaka sayısı raporu!

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden alınan corona virüsü ölü sayısı projeksiyonuna göre, 1 Şubat'a kadar büyük olasılıkla yaklaşık 389.087 ölüm veya %78 daha fazla ölüm olacağını tahmin ediyor. Modelin en iyi senaryosu, tüm Amerikalılar maske kullanırsa, o zamana kadar 314.000 ölüm öngörüyor. Maske kuralları hafifletilirse 477.000'den fazla ölüm olabilir.

GENÇLERE BULAŞMA ORANI ARTINCA ÖLÜMLER AZALDI

Veriler, corona virüs hastalığının genç popülasyonlarda arttığını ve dolayısıyla önceki tahminlere göre daha az ölüm olduğunu gösteriyor. Beş gün önce piyasaya sürülen bu tahmin, 1 Şubat'a kadar yaklaşık 395.000 ölüm öngörüyordu.