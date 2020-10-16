SON DAKİKA! DSÖ'den korkutan Avrupa açıklaması: Hastane koridorunda ölen corona virüs hastaları, maske krizi… Avrupa’da o günler geri mi geliyor?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde artan Covid-19 vakalarının yakında birçok hastanenin kapasitesinin dolmasına neden olacağını açıkladı. Bu açıklama akıllara, salgının Avrupa'daki ilk dönemlerinde hastanede yer olmadığı için koridorlarda nefes alamayarak hayatını kaybeden hastaların olduğu görüntüleri akıllara getirdi.

SON DAKİKA! DSÖ'DEN KORKUTAN AVRUPA AÇIKLAMASI!

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında geçen hafta Avrupa'da bildirilen vaka sayısının Mart ayındaki ilk zirveye kıyasla neredeyse üç kat daha fazla olduğunu söyledi.