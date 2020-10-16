Son dakika: Ermenistan'dan bir kalleş saldırı daha! Bu kez Nahçıvan'ı hedef aldılar...

Son dakika haberi: Ermenistan'ın sivilleri hedef alan kalleş saldırıları sürüyor. Ermeni ordusu dün mezarlık ve köy okulunu vurmuştu. Alçak saldırıların bugünkü hedefi ise Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad ili oldu.

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerini hedef aldığı, yaralıların olduğu bildiriliyor.

Ermenistan cenaze töreni sırasında mezarlıktaki sivilleri vurdu | Video

NELER YAŞANDI?

Ermenistan'ın kalleş saldırıları 27 Eylül'de başladı. Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerini bombalayarak çok sayıda kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi de yaraladı.

Azerbaycan saldırılara misli ile karşılık verdi ve Dağlık Karabağ'da işgal altında bulunan birçok noktayı kurtardı. Ermeni ordusu sahada varlık gösteremedikçe sivilleri hedef alan saldırıları artırdı.

İki ülke dışişleri düzeyinde Moskova'da bir araya geldi. Lavrov'un aracı olduğu görüşmeden 72 saatlik ateşkes çıktı. Ermenistan ateşkesi bile fırsata çevirmek için sivilleri hedef aldı. Açıkça işlenen insanlık suçuna dünya şu ana kadar ses çıkarmış değil.

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