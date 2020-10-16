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Son dakika: 'da sapık doktor skandalı! Fransız doktor 312 kişiye tecavüz etti ve cinsel tacizde bulundu!

'da, eski bir doktor hakkındaki son dakika cinsel istismar skandalı ile ülke çalkalanıyor. Eski cerrah hakkında başlatılan soruşturmanın detayları kamuoyu ile paylaşılınca, felaketin boyutları ortaya çıktı. Joel Le Scouarnec adındaki doktorun 312 kişiye tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Eski doktorun, yaklaşık 30 yıl boyunca 18 yaşından küçük yüzlerce hastasına istismarda bulunduğu ve tecavüz ettiği iddiası gündeme geldikten sonra cesaretlenen çok sayıda mağdur da şikayette bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 11:18 Son Güncelleme: 16.10.2020 11:21 ABONE OL
Son dakika: Fransa'da sapık doktor skandalı! Fransız doktor 312 kişiye tecavüz etti ve cinsel tacizde bulundu!

, görevinden ayrıldıktan tecavüz suçları ortaya dökülen sapık cerrahı konuşuyor. Muayene ve ameliyat için kendisine başvuran yüzlerce hastaya tacizde bulunduğu ve tecavüz ettiği iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan doktor hakkında gelen şikayetler hızla artmaya başladı. Ciddi boyutlara ulaşan iddiaların ardından savcılık harekete geçti ve sapık cerrah hakkında soruşturma başlattı. Çok sayıda resmi kurumda görev yapan doktorun çocuk istismarı iddiası ile de soruşturulduğu bildirildi.

Son dakika: Fransa'da sapık doktor skandalı! Fransız doktor 312 kişiye tecavüz etti ve cinsel tacizde bulundu!

30 YIL BOYUNCA TACİZ VE TECAVÜZ!

Lorient Savcısı Stephane Kellenberger, yaptığı açıklamada, Le Scouarnec hakkında, 1986-2014 yıllarında ülkedeki birçok kurumda, çoğunluğu 18 yaşından küçük 312 kişiye tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını belirtti.

Son dakika: Fransa'da sapık doktor skandalı! Fransız doktor 312 kişiye tecavüz etti ve cinsel tacizde bulundu!

Bu 312 kişiden 164'ünün erkek, 148'inin kadın, 265'inin ise 15 yaş altında olduğunu ifade eden Kellenberger, üçüncü bir kişinin bu olaydan haberdar olup olmadığını ve olayı örtbas edip etmediğini tespit edebilmek için ayrıca ön soruşturmanın açıldığını kaydetti.

Son dakika: Fransa'da sapık doktor skandalı! Fransız doktor 312 kişiye tecavüz etti ve cinsel tacizde bulundu!

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Son dakika: Fransa'da sapık doktor skandalı! Fransız doktor 312 kişiye tecavüz etti ve cinsel tacizde bulundu!
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