Son dakika: Fransa'da sapık doktor skandalı! Fransız doktor 312 kişiye tecavüz etti ve cinsel tacizde bulundu!

Fransa, görevinden ayrıldıktan tecavüz suçları ortaya dökülen sapık cerrahı konuşuyor. Muayene ve ameliyat için kendisine başvuran yüzlerce hastaya tacizde bulunduğu ve tecavüz ettiği iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan doktor hakkında gelen şikayetler hızla artmaya başladı. Ciddi boyutlara ulaşan iddiaların ardından savcılık harekete geçti ve sapık cerrah hakkında soruşturma başlattı. Çok sayıda resmi kurumda görev yapan doktorun çocuk istismarı iddiası ile de soruşturulduğu bildirildi.