Azerbaycan'dan son dakika: O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu!

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'dan son dakika: O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham duyurdu!

ordusu Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak üzere başlattığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham , "Karabağ Azerbaycan'dır!" notuyla son dakika açıklamasında, 6 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki başarılı operasyonlarının karşısında duramayan ermeni askerlerini cepheden kaçtığı ifade edilmişti. İşte son dakika haberinden ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 07:12 Son Güncelleme: 16.10.2020 07:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Aliyev duyurdu! O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı

Son dakika haberi: ordusu Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham , Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgeleri açıkladı. Aliyev yaptığı son dakika açıklamada; Füzuli Cebrail ve Hocavend'de 6 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyledi.

Son dakika haberi: Aliyev duyurdu! O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı

6 KÖY DAHA ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI

, Twitter hesabından, "Kahraman ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Son dakika haberi: Aliyev duyurdu! O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı

DAĞLIK KARABAĞ'DA SON DURUM

Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusu karşısında cephenin bazı yerlerinde geri çekildiği ifade edildi.

Bakanlık, Ağdere ile Ağdam ve Fizuli, Hadrut, Cebrayil bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, Ermenistan'ın gece boyunca saldırmaya devam ettiği ve Azerbaycan Ordusu'nun karşılık vermesi üzerine bazı yerlerde Ermenilerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Son dakika haberi: Aliyev duyurdu! O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı

ERMENİ ASKERİ KAYIPLARININ BİLANÇOSU

Ordusu'nun Ermeni askeri birliklerinin saldırılarına verdiği karşılık sonucunda iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM karadan havaya füze (SAM), dört BM-21 Grad MLRS, bir D-20, Bir D-30 ve iki D-1 top obüsünün yanı sıra düşmanın birkaç İHA ve askeri aracı imha edildi.

ERMENİLER YAKIT SIKINTISI ÇEKİYOR

Cepheden gelen bilgilere göre işgal altındaki topraklarda geçici olarak bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri ve teçhizatı ciddi şekilde tahrip edildi ve hasar gördü. Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri birliklerinin askeri teçhizat ve yakıt sıkıntısı yaşadığını ifade edildi.

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Azerbaycan'dan son dakika: O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu!
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