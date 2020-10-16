Son dakika haberi: Çavuşoğlu canlı yayında insanlık dersi vermişti! İsveçli bakan ülkesine dönerken bunları söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini, Doğu Akdeniz'den vazgeçmesini isteyen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye adeta demokrasi dersi vermişti. AB'nin iki yüzlülüğünün tokat gibi yüzüne vurulduğu sözler dünya basınında da son dakika olarak geçmişti. Türkiye'nin kararlı duruşuyla duvara çarpan İsveçli Bakan yaşadıklarını İsveç TT Haber Ajansı'na özetledi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN İNSANLIK DERSİ!

Toplantıda Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen AB yetkilileri ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye sert çıktı dünya medyasında son dakika olarak geçen çarpıcı sözlerle adeta demokrasi, insanlık ve tutarlılık dersi verdi. Çavuşoğlu Linde'ye dönerek "Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz? Biz işgalci değil topraklarının güvenliğini sağlayan bir ülkeyiz. Siz PKK'ya ülkenizde ofis açtırıyorsunuz. O örgüt anneleri çocuksuz, çocukları anasız babasız bırakıyor. Siz de bir annesiniz buna ne diyeceksiniz?" dedi.

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla önemli açıklamalarda bulundu | Video