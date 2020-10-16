Son dakika haberi: Çavuşoğlu canlı yayında insanlık dersi vermişti! İsveçli bakan ülkesine dönerken bunları söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini, Doğu Akdeniz'den vazgeçmesini isteyen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye adeta demokrasi dersi vermişti. AB'nin iki yüzlülüğünün tokat gibi yüzüne vurulduğu sözler dünya basınında da son dakika olarak geçmişti. Türkiye'nin kararlı duruşuyla duvara çarpan İsveçli Bakan yaşadıklarını İsveç TT Haber Ajansı'na özetledi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN İNSANLIK DERSİ!
Toplantıda Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen AB yetkilileri ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye sert çıktı dünya medyasında son dakika olarak geçen çarpıcı sözlerle adeta demokrasi, insanlık ve tutarlılık dersi verdi. Çavuşoğlu Linde'ye dönerek "Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz? Biz işgalci değil topraklarının güvenliğini sağlayan bir ülkeyiz. Siz PKK'ya ülkenizde ofis açtırıyorsunuz. O örgüt anneleri çocuksuz, çocukları anasız babasız bırakıyor. Siz de bir annesiniz buna ne diyeceksiniz?" dedi.
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'GÖRÜŞLERİMİZİ KAYDA GEÇİRİYOR'
Haber7'de yer alan habere göre; TT'nin yaptırımlara ilişkin "Türkiye İsveç'in yaklaşımını nasıl buluyor ve bu yaklaşımı anlayışla karşılıyor mu" sorusuna ise Linde, "Türkiye görüşmelerle bu sorunun çözümüne ulaşılmazsa AB'nin kullanabileceği birçok yöntemi olduğunu ve bu yöntemlere başvuracağını biliyor. Anlayışla karşılamak demeyelim ama bizim görüşlerimizi kayda geçiriyorlar" dedi.
"TÜRKİYE YETKİMİZİN OLMADIĞINI BELİRTTİ"
TT'nin "sert tartışmalar" başlığı ile verdiği bir diğer anlaşmazlık konusu Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı oldu. İsveç Dışişleri Bakanı Linde "Suriye konusunda oldukça farklı görüşlerdeyiz, İsveç daha önce de Türkiye'nin askeri harekatını kınadı. Biz Türkiye'nin askeri olarak geri çekilmesi gerektiğini ve oradaki Kürt, Yezidi gibi azınlıklar için endişeler taşıdığımızı belirttik. Türkiye ise askerin geri çekilmesini talep etmek gibi bir yetkimizin olmadığını belirti ve aramızda oldukça sert tartışmalar oldu, bu konuda bir fikir birliğine varamadık" dedi.