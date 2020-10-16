Son Dakika Haberi... Çin'den getirilen aşı için denemeler başladı! Türkiye'deki gönüllü sağlıkçılar...

'HİÇBİR GÖNÜLLÜDE YAN ETKİYE RASTLANMADI'

Aşının daha önce dünyada da uygulanan bir aşı olduğunu anlatan Prof. Dr. Şükran Köse, Faz-3 çalışmasının Brezilya, Çin ve Endonezya'da uygulandığını belirterek aşıyı yaptıran 10 binden fazla kişinin olduğunu ifade etti. Köse, "Dünyadaki gönüllülerde de aşının yan etkisi olmadığı tespit edilmiş. Antikor yanıtlarında yüzde 80'e yakın geliştiği saptanmış, çalışmalar bunu gösteriyor. Ülkemizde de şu ana kadar yaklaşık 150 kişiye uygulandı. Ankara ve İstanbul'un ardından İzmir ve Bursa'da uygulanıyor. Bu 150 kişide de bildirilen bir yan etki yok" diye konuştu. Sadece İzmir değil Türkiye'nin hiçbir ilinde aşılamayla ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Köse, "Ülkemizde 20 merkezde yapılıyor bu aşı. Tüm merkezlerden hocaların bulunduğu bir haberleşme grubumuz var. Belirli aralıklarla toplantı yapıp gönüllülerin üzerindeki etkileri tartışıyoruz. Şu ana kadar bildirilen herhangi bir yan etki saptanmamış" dedi. Toplumda salgın hastalıklara karşı zaman zaman tedbirlerin azaldığını anlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse, okulların açılmasının ardından özellikle çocukların sağlığı için sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğinin altını çizdi. Köse şunları söyledi:

"Sosyal mesafe, maske ve el yıkama sadece bu hastalığı değil özellikle üst solunum yoluyla geçen tüm hastalıkları önlemek için gerekli. Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği olarak da amacımız bu hastalıkların yayılımını azaltmak. El yıkama, sosyal mesafe ve maske önlemleri son derece basit ve ucuz olduğu gibi hastalıklardan korunmak için en etkili yoldur. Çocuklar için de aynı şekilde dikkat etmeliyiz. Ellerini yıkamaya özen gösterip, mesafelerini ayarlamalıyız. Aile bireylerinden biri hastalanırsa diğerlerine bulaşma riski fazla olur. Amacımız bu hastalığı mümkün olduğu kadar uzun döneme yaymak. Aşının etkinliği kanıtlandı. Bu hastalığın yayılımı daha ileri taşınırsa salgından korunmamız mümkün olur."