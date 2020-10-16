Son dakika haberi | Ermeni ordusu darmaduman! Kitlesel firarlar başladı! İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son durum

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı harekattan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın işgal altındaki Azerbaycan topraklarına ateşkes anlaşmasına rağmen yaptığı saldırıların bilançosunu açıkladı.