Son dakika haberi | Ermeni ordusu darmaduman! Kitlesel firarlar başladı! İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son durum

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Son dakika haberi | Ermeni ordusu darmaduman! Kitlesel firarlar başladı! İşte -Ermenistan geriliminde son durum

Son dakika... ordusu, ateşkese rağmen sivilleri katletmeyi sürdüren Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan 'ndan yapılan son dakika açıklamalar geldi. Ermenistan'ın uğradığı hezimetin bilançosu ortaya çıkarıldı. 'a Ermenistan adına savaşmak için gelen paralı askerlerin savaşmayı reddettiği ifade edilirken Ermeni ordusunda kitlesel firarlar başladı. İşte Azerbeycan-Ermenistan geriliminde son dakika detaylar ve cephe hattında son durum...

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:20 Son Güncelleme: 16.10.2020 09:23 ABONE OL
Son dakika haberi | Ermeni ordusu darmaduman! Kitlesel firarlar, paralı askerler savaşmayı reddediyor! İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son durum

Son dakika haberi: ordusunun, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı harekattan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın işgal altındaki Azerbaycan topraklarına ateşkes anlaşmasına rağmen yaptığı saldırıların bilançosunu açıkladı.

Son dakika haberi | Ermeni ordusu darmaduman! Kitlesel firarlar, paralı askerler savaşmayı reddediyor! İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son durum

ERMENİ ORDUSUNDA KİTLESEL FİRAR

Bakanlık, Ermenistan'a ait 2 uçaksavar silahı ve mühimmat yüklü sekiz aracın imha edildiğini ve Ermenistan ordusunun 18'inci motorlu piyade tümeninde kitlesel firar olduğunu belirtti.

Son dakika haberi | Ermeni ordusu darmaduman! Kitlesel firarlar, paralı askerler savaşmayı reddediyor! İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son durum

Ordusu'nun sivilleri korumak için yürüttüğü askeri operasyonlar neticesinde son iki günde cephenin farklı yönlerinde 2 adet T-72 tankı, 1 adet BM-21 "Grad" YARS, 5 adet D-30 obüs, 2 adet ZSU-23-4 Shilka uçaksavar silahları ve mühimmat yüklü sekiz araç imha edildi.

Son dakika haberi | Ermeni ordusu darmaduman! Kitlesel firarlar, paralı askerler savaşmayı reddediyor! İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son durum

PARALI ASKERLER SAVAŞMAYI REDDİYOR, ORDUDAN FİRARLAR VAR

, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18'inci motorlu piyade tümeninden askerler arasında kitlesel firar kaydedildi. Firarları önlemek isteyen Ermenistan, Gorus ve Turşsu kentlerinin yollarında askeri polis görevlendirdi.Bakanlık tarafından elde edilen istihbarat bilgisine göre 'a Ermenistan adına savaşmaya gelen paralı askerlerin bir kısmının savaşmayı reddettiği öğrenildi.

Son dakika haberi | Ermeni ordusu darmaduman! Kitlesel firarlar, paralı askerler savaşmayı reddediyor! İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son durum

6 köy daha işgalden kurtarıldı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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Son dakika haberi | Ermeni ordusu darmaduman! Kitlesel firarlar başladı! İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son durum
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