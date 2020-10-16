Son dakika haberi | Suudi Arabistan'dan skandal açıklama! İhanet anlaşmasını Suudi Arabistan da imzalayacak

"NORMALLEŞMENİN OLACAĞINI TASAVVUR EDİYORUZ"

Al Suud, "Bu nedenle biz daima normalleşmenin olacağını tasavvur ediyoruz. Ancak aynı şekilde Filistin devletini ve İsrail-Filistin barış planını da gerçekleştirmemiz gerek." diye konuştu.

SKANDAL AÇIKLAMALAR

Şu an İsrail ve Filistin'i müzakere masasına döndürmeye odaklanmak gerektiğini belirten Al Suud, kalıcı barış ve istikrara götüren tek yolun İsrailliler ve Filistinlilerin anlaşmasından geçtiğini ifade ederek, bu gerçekleşmezse, bölgede yaranın hep açık kalacağını söyledi.