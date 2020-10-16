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Son dakika haberi... 'ya büyük şok! Faturaları ödemeyince...

Son dakika: 'ın sahibi olduğu ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi ’ya büyük şok. Tesla’nın, 'da inşaat halindeki fabrikası Gigafactory fabrikası defalarca yapılan uyarılara rağmen ödemelerde geri kalınca suya erişim engellendi. Alman su şirketi sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamasında "Tesla'ya diğer müşterilerden farklı davranamayız" ifadelerini kullandı. Tesla'nın borcu açıklanmadı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:17 Son Güncelleme: 16.10.2020 10:31 ABONE OL
Son dakika haberi... Tesla'ya büyük şok! Faturaları ödemeyince...

Son dakika haberi: Tesla'nın Almanya'da inşaatına başladığı Gigafactory fabrikasında ödenmeyen faturalar nedeniyle suya erişim engellendi. Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Almanya'da inşaat halindeki fabrikası Gigafactory'nin suyu, ödenmemiş faturalar nedeniyle kesildi.

DEFALARCA UYARILDI

Su şirketi Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) sözcüsü Sandra Ponesky, Tesla'nın ödemelerinde geride kaldığı konusunda defalarca uyarıda bulunulduğunu ifade etti.

BORCU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Sözcü, "14 günlük ihbar süresi doldu" dedi ve "Tesla'ya diğer müşterilerden farklı davranamayız" ifadelerini kullandı. Ponesky, şirket borçlu olduğu tutarı ödediği anda suyun tekrar açılacağını söylerken Tesla'nın ne kadar borcu olduğu hakkında bilgi vermedi.

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Son dakika haberi... Tesla'ya büyük şok! Faturaları ödemeyince...
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