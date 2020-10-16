Son dakika haberi... Tesla'ya büyük şok! Faturaları ödemeyince...

BORCU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Sözcü, "14 günlük ihbar süresi doldu" dedi ve "Tesla'ya diğer müşterilerden farklı davranamayız" ifadelerini kullandı. Ponesky, şirket borçlu olduğu tutarı ödediği anda suyun tekrar açılacağını söylerken Tesla'nın ne kadar borcu olduğu hakkında bilgi vermedi.

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