Son dakika haberi: Türkiye'den Ermenistan'ın alçak saldırısına tepki! "Eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şeklide;

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda aldığı yenilgiler sebebiyle her geçen gün daha da saldırganlaştığı görülmektedir. Ortak sınırımız bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısı, çatışmayı Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin yeni ve tehlikeli bir örneğidir. Ermenistan'ı bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi lazımdır.

EYLEMLERİNİN SONUÇLARINI İYİ HESAP ETMELİDİR

İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir.

Can Azerbaycan'la ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamız her zaman tam olacaktır.