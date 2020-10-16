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Son dakika haberler: Koronavirüs ölümleri hakkında 'den flaş açıklama! Remdesivir ve hidroksiklorokin...

Tüm dünya koronavirüs pandemisi ile her anlamda mücadele etmeye devam ediyor. 'nün pandemiye karşı verdiği mücadeleye büyük eleştiri alırken diğer yandan önemli açıklamalar da gelmeye devam ediyor. DSÖ'den gelen son dakika habere göre, Remdesivir ve hidroksiklorokin ilaçlarının koronavirüs ölümlerini azaltmadığı ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 13:45 Son Güncelleme: 16.10.2020 14:25 ABONE OL
Son dakika haberler: Koronavirüs ölümleri hakkında DSÖ'den flaş açıklama! Remdesivir ve hidroksiklorokin...

Son dakika haber: 'den koronavirüs ölümleri ve hastanede kalış süreleri ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar işe yarıyor mu? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

"KULLANILAN İLAÇLAR ETKİSİ ÇOK AZ"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Remdesivir" adlı antiviral ilaç, hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığını bildirdi. DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, örgüt tarafından koordine edilen Kovid-19 terapötiklerinin değerlendirildiği Dayanışma Denemesi'ne ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ilaç denemelerinin, 30 ülkede bulunan toplam 405 hastanede 11 bin 266 hasta üzerinde yapıldığı ifade edildi.

Son dakika haberler: Koronavirüs ölümleri hakkında DSÖ'den flaş açıklama! Remdesivir ve hidroksiklorokin...

Dayanışma Denemesi'nin geçici sonuçlarına göre, Kovid-19 hastaları üzerinde denenen Remdesivir, hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşiminin, Kovid-19 hastalarının hastanede kalış süreleri veya hayatta kalma şansları üzerinde çok az etkisi oldu veya hiç etkisi olmadı.

Hidroksiklorokin" denemelerinin, 25 Mayıs'ta, "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını bildiren Örgüt, 3 Haziran'da ilacın denemelerini yeniden başlatmış, 3 Temmuz'da ise denemeler ikinci kez sonlandırmıştı.

Son dakika haberler: Koronavirüs ölümleri hakkında DSÖ'den flaş açıklama! Remdesivir ve hidroksiklorokin...

DSÖ'DEN REMDESİVİR'E YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Remdesivir" adlı antiviral ilacın Kovid-19 tedavilerinde kullanılmasına ilişkin bir soruya "İlacın potansiyel kullanımı için orada (ABD'de) umut sinyalleri var." yanıtını vermişti.

Son dakika haberler: Koronavirüs ölümleri hakkında DSÖ'den flaş açıklama! Remdesivir ve hidroksiklorokin...

İlacı üreten Amerikan Gilead ilaç şirketiyle Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un en üst düzeyde doğrudan görüştüğü bilgisini aktaran Ryan, ilacın küresel çapta "dayanışma" denemelerinin başlayacak olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Kovid-19 tedavisi için Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilaca "acil durum onayı" verdiğini duyurmuştu.

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Son dakika haberler: Koronavirüs ölümleri hakkında DSÖ'den flaş açıklama! Remdesivir ve hidroksiklorokin...
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